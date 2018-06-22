В России политузнику Кольченко позволили длительное свидание с матерью

Украинскому политузнику Кольченко, осужденному в России вместе с Сенцовым по сфабрикованному делу, администрация колонии разрешила свидание с матерью.

Российские тюремщики позволили украинскому политзаключенному Александру Кольченко провести длительное свидание с матерью где-то 28-30 июня. Об этом со ссылкой на телефонный разговор с адвокатом Кольченко сообщает в Facebook российский правозащитник Николай Щур.

По его словам, защитник виделся с удерживаемым 22 июня утром.

Тот рассказал ему, что Кольченко по-прежнему находится в медсанчасти, но теперь не один в палате, а с «сокамерником».

От Кольченко вышел адвокат (22 июня 2018г. 11.15). Вот что он сообщил по телефону.Саша по-прежнему находится в… Опубліковано Nikolay Shchur П'ятниця, 22 червня 2018 р.

«Немного поправился.(Весит сейчас около 62 кг). Каждое его кормление снимают на видеокамеру», – сообщает Щур.

Кроме того, по его словам, сейчас заключенному приносят много писем, в том числе и на украинском и других языках, чего раньше не было.

По информации правозащитника, Кольченко хочет встретиться с украинским омбудсменом.

Как сообщалось, украинского активиста Александра Кольченко и режиссера Олега Сенцова задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко до 10, а Сенцова – до 20 лет лишения свободы.

31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова, 7 июня стало известно, что он ее прекратил.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

«Украинско-Российское обозрение»