Если бы Янукович не сбежал бы из Украины, началась бы гражданская война, – экс-охраник

Сегодня в суде по делу о госизмене экс-президента Украины Януковича заслушали показания его бывшего охранника Бернацкого. Свидетель считает, что если бы Янукович не сбежал бы из Украины, то началась бы гражданская война.

Экс-охранник беглого президента Виктора Януковича Сергей Бернацкий дал сегодня показания в суде. Кроме утверждения о «гражданской войне», он так же заявляет, что в Крым прилетали министр МВД Арсен Аваков и глава СБУ Валентин Наливайченко с «Альфой» и «иностранными боевиками» для пленения или ликвидации Януковича. Об этом он заявил во время допроса посредством видеоконференцсвязи с России в Оболонском суде Киева 22 июня, передает «Украинская Правда».

«В Крыму была информация – то, что я слышал от Кобзаря (экс-руководитель службы безопасности президента Константин Кобзарь – ред.), что в Крым прибыли Аваков, Наливайченко. С ними были бойцы подразделения «Альфа», также прибыл самолет с боевиками, среди которых были англоязычные, то есть, иностранцы были, с целью захвата президента, его пленения или физического устранения», – сказал Бернацкий.

По его словам, в декабре 2013 – феврале 2014 года к охране постоянно поступала информация об угрозах жизни Януковича.

«В этот период служба по обеспечению безопасности президента Виктора Януковича неслась в усиленном режиме, это было связано с поступлением информация об угрозах жизни президенту», – заявил Бернацкий.

Как пример угроз он назвал то, что на трассах проезда президента организовывали блокпосты, были попытки проникновения лиц на территорию резиденции, попытки остановки кортежа, была информация о минировании трасс проезда, а с трибун Майдана «звучали призывы к физической расправе над президентом».

По словам Бернацкого, Януковича якобы удивили расстрелы митингующих на Майдане 20 февраля, и он созвал руководителей силовых ведомств на срочнее совещание.

«При подъезде к Администрации президента на телефон Кобзаря поступил телефонный звонок. Он поговорил, после чего доложил президенту, что на Майдане началась стрельба, и есть жертвы, как со стороны правоохранителей, так и со стороны протестующих. Президент на это отреагировал с удивлением, сказал: «Этого просто не может быть!» И дал мне поручение созвать руководителей силовых ведомств на срочное совещание», – рассказал экс-охранник.

По его словам, в этот день Янукович встречался с лидерами оппозиции и с министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции.

«Работали весь день и практически всю ночь до утра 21 февраля. В результате было выработано соглашение об урегулировании кризиса в Украине», – рассказал Бернацкий.

По дороге в Межигорье, по его словами, он услышали выстрелы.

По словам охранника, после сдачи смены он поехал готовиться к командировке, запланированной на 22 февраля по регионам Юго-Востока, через Харьков, Донецк, Крым, после чего дожны были вернуться 23 февраля в Киев.

Но вылет перенесли на 21 февраля. Вылетали около 22:30, вертолетами, «с собой имели личные вещи на период командировки».

По словам Бернацкого, президент должен был принимать участие в съезде в Харькове, но это отменили, потому что была информация, что его хотят ликвидировать.

«В зале (Дворца спорта, где должен был быть съезд – ред.) уже находилось около 200 человек, которые зашли без соответствующего допуска, кто эти люди, никто сказать не мог. Была информация, что среди этих людей, есть группа, задачей которой стоит ликвидация президента во время участия в съезде. Вторая группу по ликвидации президента стояла на улице. Она должна была выполнить задачу, если не справится первая группа, по ликвидации», – рассказал свидетель.

По его словам, ликвидировать Януковича якобы планировали с применением огнестрельного оружия и коктейлей Молотова.

Бернацкий также рассказал о дальнейшем перелете в Донецк и поездку в Крым, куда якобы приделали Аваков, Наливайченко и «англоязычные боевики» с целью пленения или ликвидации Януковича.

Далее Сергей Бернацкий утверждает, что если бы экс-президент Виктор Янукович не сбежал из Украины в Россию, то в стране началась бы крупномасштабная гражданская война.

Перед этим прокурор спросил, что именно повлияло на его решение покинуть Украину.

Бернацкий ответил, что несколько раз слышал, как Янукович обсуждал два варианта событий.

«Это либо остаться и призвать своих сторонников и бороться за восстановление законной легитимной власти. Но это привело бы к крупномасштабной гражданской войне», – сказал он.

«Второй вариант – временно выехать и политическим, переговорным путем восстановить справедливость и конституционный порядок в стране», – добавил он.

На уточняющий вопрос судьи, что же повлияло на его решение, он ответил, что Янукович якобы был против кровопролития.

Напомни, что вчера в суд не явились свидетели, без предоставления информации об уважительных причинах неявки. Так, в частности суд не смог допросить экс-премьера Украины Николая Азарова.

«Украинская Правда»