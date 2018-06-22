В оккупированном Луганске Порошенко «приговорили к пожизненному заключению»

Оккупационные власти ОРЛО организовали сегодня в Луганске «украинский народный трибунал», который «осудил» украинских политиков. Среди «осужденных»: Порошенко, Гройсман, Яценюк и другие.

Российские СМИ сообщают о том, что во временно оккупированном Луганске такое образование как «украинский народный трибунал» («УТН») заочно приговорил президента Петра Порошенко, и еще семерых представителей властей Украины к пожизненному заключению. Мотивация обвинения и вынесенных «приговоров» – «военные преступления», сообщает в частности агентство «ТАСС».

Сообщается, что так называемый «УНТ» заседал на Театральной площади в Луганске.

Кроме Порошенко по «делу» проходят действующий премьер-министр Владимир Гройсман, бывший глава правительства Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, начальник Генштаба Виктор Муженко, глава Минобороны Степан Полторак, спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Отмечается, что также «луганский трибунал» постановил конфисковать у представителей украинской власти все имущество.

«Судья» Елена Шишкина в ходе заседания добавила, что срок наказания должен исчисляться «с момента задержания осужденных».

Порошенко и его подчиненных обвинили в «геноциде, нарушении законов и обычаев войны, совершении терактов, блокаде Донбасса, пытках, грабежах, разбоях, пропаганде войны, использовании вооруженных сил против мирного населения, а также в создании незаконных вооруженных формирований».

Отмечается, что «УНТ» был создан инициативной группой жителей Донецка и Луганска в марте 2018 года».

Еще одно российское издание РИА «Новости» пишет: «Несмотря на то что официального статуса у трибунала нет, его «судьи» намерены передать все материалы дела против Порошенко в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора, когда к власти придут люди, которые будут выполнять минские договоренности».

«ТАСС»