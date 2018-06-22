Фигурантов дела крымскотатарского национального движения оставили под стражей в Крыму

Лиц связанных с крымскотатарским национальным движением «Веджие Кашка» и против которых оккупационный власти фабрикуют уголовное дело оставлены под стражей, несмотря на состояние здоровья и положительные характеристики.

Подконтрольный РФ Верховный суд Крыма 21 июня отклонил апелляции защиты на продление срока содержания в СИЗО фигурантов «дела Веджие Кашка» Асана Чапуха, Казима Аметова, Бекира Дегерменджи и Руслана Трубача. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Подсудимые останутся в СИЗО до 15 июля.

«Обвинение утверждало, что Дегерменджи, Чапух, Аметов и Трубач «могут скрыться на территории Украины, повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства».

Защита отметила, что суд проигнорировал положительные характеристики фигурантов дела, состояние их здоровья, возраст и устойчивые социальные связи», – говорится в сообщении.

«У меня целый букет хронических заболеваний: ишемическая болезнь сердца и астма. У меня был медицинский осмотр, который подтвердил, что мне нельзя находиться в СИЗО. Я инвалид третьей группы», – заявил Дегерменджи в суде.

«Шесть месяцев нахожусь в больнице СИЗО. У меня был микроинсульт, осложнения до сих пор не прошли. Плохо стою на ногах, речь невнятная», – рассказал на заседании Чалух.

Защита просила изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы.

«Я прятаться никуда не хочу и не буду, повлиять на свидетелей я не могу, поскольку ни одного из них не знаю. Следствие за шесть месяцев никаких мер со мной не проводило. Каждый раз прихожу на заседание с какой-то надеждой, что этот судья все-таки разберется. Но пока без изменений.

Я не бегу от ответственности, я хочу дома поправить свое здоровье, чтобы нормально защищать себя. В условиях СИЗО это не реально», – подчеркнул Дегерменджи.

23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы «вымогательство в особо крупном размере» у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

Сообщалось, что после задержаний скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

После аннексии в Крыму фактическая российская власть практикует массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа и крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

«Крым.Реалии»