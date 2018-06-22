США и ОБСЕ призвали Россию допустить Денисову к Сенцову

Временная поверенная в делах США при ОБСЕ Сайдерс выразило общее возмущение отказом России допустить украинского омбудсмена Денисову к политузнику Сенцову.

США выразили возмущение в связи с отказом РФ допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к незаконно заключенным украинцам Олегу Сенцову и Владимиру Балуху, и призвали немедленно обеспечить встречи. С таким заявлением выступила 21 июня на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенная в делах США при ОБСЕ Мишель Сайдерс, передает «Укринформ».

«Мы потрясены, что РФ отказала украинскому омбудсмену в доступе к украинскому режиссеру и активисту Олегу Сенцову, который страдает в заключении в России по сфабрикованным обвинениям в терроризме», – подчеркнула Сайдерс.

Представитель США напомнила, что Сенцов с 14 мая объявил голодовку, добиваясь освобождения всех украинских политзаключенных.

«Мы также обеспокоены состоянием активиста Владимира Балуха, который голодает уже 95-й день. Российская власть должны немедленно разрешить украинскому омбудсмену доступ к этим заключенным и без лишних задержек освободить всех, кого незаконно удерживает», – подчеркнула она.

«Мы не признаем и никогда не будем признавать попытку России аннексировать Крым. Крымские санкции в отношении России будут оставаться в силе, пока РФ не вернет полный контроль над полуостровом Украине», – также заявила Сайдерс.

Посольство Украины направило очередную ноту в Министерство иностранных дел РФ с требованием обеспечить посещение омбудсменом Людмилой Денисовой украинских политзаключенных в России.

По словам Денисовой, требование касается пенитенциарных учреждений, где находятся Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко и Владимир Балух.

Украинский режиссер Олег Сенцов отказывается прекратить голодовку в ответ на предложение Европейского суда по правам человека.

Кроме того, Сенцов опроверг заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой о том, что во время голодовки он набрал вес.

Денисова после разговора с адвокатом политзаключенного сообщила, что у Сенцова проблемы с почками и сердцем.

20 июня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова по гуманитарным соображениям и заявил о готовности подать прошение о его помиловании.

Европейский суд по правам человека просит Россию предоставить всю информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова в ответ на обращение его защиты. ЕСПЧ предлагал Сенцову прекратить голодовку.

Руководство колонии на этой неделе сообщило, что украинский режиссер отказался от всех интервью, о которых журналисты просили через Федеральную службу исполнения наказаний РФ, а также от свиданий с родственниками.

В документальном фильме «Общественного телевидения» под названием «Этапом через пол-Земли: история заключения Сенцова и Кольченко» говорится, что Сенцов отказывается от свиданий с родственниками якобы опасаясь, что потом будет труднее.

20 июня Денисова призвала свою коллегу – омбудсмена РФ Татьяну Москалькову обратиться к президенту РФ с просьбой освободить Сенцова из тюрьмы.

Крымского режиссера Олега Сенцова задержали 10 мая 2014 в аннексированном Симферополе.

25 августа 2015 года российский суд признал его виновным в терроризме и приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сначала Сенцова этапировали на Ямал, а сейчас содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги, на севере РФ.

В Украине и в мире требуют от России освободить Сенцова.

Сам Сенцов ни о чем не просит руководство России и не признает себя виновным в планировании терактов.

Олег Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином – и на этом основании осудила и не допускала представителей Украины к нему.

21 июня заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что в камере симферопольского СИЗО, где содержат украинского активиста Владимира Балуха, установили видеонаблюдение. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

«У него в камере установили дополнительно видеонаблюдения. Такие методы практикуются в особых случаях. Учитывая его резонансное дело и то, что он публичный – это раздражает руководство», – отметил Чийгоз.

Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018.

Он отказывается от пищи уже 95 дней.

В МИД Украины заявили, что из-за критического состояния украинского активиста Владимира Балуха «время пошло на дни».

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

«Укринформ»