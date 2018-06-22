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Новости

Россия экспортирует в Сирию зерно из оккупированного Крыма

«Reuters»
22 июня 2018

По данным, полученным в ходе журналистского расследования, Россия вывозит зерно выращенное в Крыму на экспорт в подконтрольные Асаду анклавы Сирии.

С июля 2017 по май 2018 года из оккупированного РФ Крыма в Сирию поставили не менее 170 тысяч тонн зерна. Таким образом на полуострове загружают порты, которые опустели после введения западных санкций. Об этом говорится в расследовании «Reuters».

«Крым за последний год нарастил экспорт зерна в Сирию в рамках договоренностей, которые обеспечивают аннексированому РФ полуострову рынок сбыта для излишков урожая, а президенту Сирии Башару Асаду дают надежный источник поставок пшеницы», – сообщает информагентство.

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«Поставка зерна из Крыма оказывает поддержку правительству Асада, поскольку собственное производство там пострадало от военных действий. Производство хлеба в Сирии субсидирует государство.

Поставки продовольствия в Сирию не запрещены западными санкциями, но ограничения на банковские операции и замораживание активов не позволяют многим зерновым трейдерам работать с правительством Асада», – говорится в статье.

«Reuters» напоминает, что Крым также находится под санкциями Запада со времен его аннексии РФ в 2014 году, его доступ на многие экспортные рынки заморожен.

«У нас нет никаких проблем с рядом стран, включая Сирию. Наши страны не вводят санкции друг против друга, поэтому, конечно, мы можем свободно работать», – заявил подконтрольный Кремлю «заместитель премьер-министра» Крыма Георгий Мурадов.

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На запрос агентства относительно увеличению экспорта зерна из Крыма в Министерстве сельского хозяйства России ответили, что это стало возможным благодаря лучшим урожаям на фоне господдержки региона с РФ.

В то же время источники Reuters сообщили, что торговля с сирийскими кораблями и другими судами, внесенными в черный список, позволяет Крыму отгрузить зерно, которое ему больше некуда поставить из-за санкций.

Отмечается, что Крым производит около 1,4 миллиона тонн зерна в год, из которых 1 миллион тонн – это его экспортный потенциал.

Собеседник агентства подчеркнул, что источник финансирования поставок в Сирию непонятен, но это позволило Крыму увеличить загрузку своих черноморских портов после того, как они оказались под санкциями.

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«Во второй половине 2017 года Крым экспортировал 428 500 тонн зерна, тогда как за сезон 2016-2017 годов было вывезено 288 тысяч тонн зерна», – говорится в расследовании.

«Reuters», ссылаясь на портовые данные и информацию из систем отслеживания кораблей, пишет, что ряд судов доставили зерно из Крыма в сирийский порт Тартус, где у РФ есть военно-морская база.

По данным источников в транспортной отрасли, некоторые другие грузы пошли в Ливан, после чего были перенаправлены в Сирию.

Сообщается, что Ливан стал крупнейшим покупателем зерна из Крыма в июле-декабре 2017 года, получив 175 тысяч тонн, в Сирию за это время экспортировали 75 тысяч тонн.

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Агентство подчеркивает, что Сирия не может заплатить за зерно из Крыма деньгами, поэтому будет рассчитываться оливковым маслом и овощами.

Украина считает, что поставки из Крыма нарушают западные санкции, и подала жалобу в Международную морскую организацию (ИМО), которая базируется в Лондоне, попросив ее стран-членов исключить из своих списков корабли, участвующие в таких поставках.

Как сообщалось, Совет ЕС на год продлил «крымские» санкции.

Решение о продлении санкций было принято 18 июня.

«18 июня Совет продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года», – говорится в сообщении Совета ЕС.

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Санкции ЕС включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

В мае Европейский Союз продлил на год санкции против сирийского режима.

Ограничительные меры против режима президента Башара Асада будут действовать до 1 июня 2019 года.

Санкции, действующие сейчас против Сирии, включают эмбарго на нефть, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка, экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернет– или телефонной связи.

«Reuters»

Tags: крым, оккупация, Россия, санкции, Сирия, Украина, экспорт

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