Для ценителей Тимошенко: за что ее можно похвалить?

Тимошенко выступила на скандально известном телеканале «NewsOne». Журналист «Левого Берега» Дмитрий Литвин поделился своими впечатлениями от увиденного выступления и услышанной программной речи политика. Кое в чем он даже похвалил Тимошенко…

Итак, не поленился и посмотрел три часа эфира Тимошенко на Ньюсване. Просто было любопытно – скажет ли она хоть что-нибудь про Сенцова и других украинских заложников в России и на оккупированных территориях. Все-таки был большой скандал, партии отказывались посылать спикеров на этот канал, а тут топ-политик идет в эфир и поэтому – в моем представлении – стоило бы заявить позицию именно по этой теме хоть раз и хоть как-то за три часа. Но нет, этого не было. Мне это очень не понравилось, пишет на своей странице в Facebook Дмитрий Литвин.

В целом по эфиру

Тимошенко представляла свой вариант, фактически, революции сверху. Та же история, что на форуме неделю назад. Переоснование государства, новые высшие органы власти, другое взаимодействие ветвей власти, другая Конституция, упрощение референдумов, и все это под соусом, конечно, 3D-принтеров, бороздящих просторы блокчейна. Тимошенко старалась быть какой-то новой и Тимошенко, к которой все привыкли, появилась ненадолго в начале третьего часа программы, когда эмоционально заговорила о тарифах.

Для ценителейИтак, не поленился и посмотрел три часа эфира Тимошенко на Ньюсване. Просто было любопытно — скажет ли… Опубліковано Дмитром Литвиним Четвер, 21 червня 2018 р.

Чисто технически, как я понял, все эти наполеоновские планы должны быть оформлены в проект новой Конституции, который должен быть согласован до президентских выборов, а потом без каких-либо изменений вынесен на референдум после президентских выборов. Типа чем бы ни закончились выборы – схему по ослаблению президентской власти все равно запустят.

На меня это все произвело пугающее впечатление. Вот пока что президенту нужно организовывать дипломатию, как-то выбирать послов, нужно организовывать оборону, выбирать начальника Генштаба, командующих, как-то позиционироваться по выполнению или невыполнению Минских соглашений и организовывать давление на Путина, чтобы, например, освобождать тех же заложников. Что я услышал об этом за три часа от кандидата в президенты? Да ничего.

Тимошенко представляла курс как будто для мирной страны. Давайте попробуем совместить его с контекстом войны. Как переоснование государства по Тимошенко отразится на обороне? Как расширение власти парламента и усиление зависимости главы государства от коалиции повлияет на принятие принципиальных решений по противостоянию с Россией и национальной безопасности? Что если коалицию в новом усиленном парламенте сможет сформировать партия, которая будет считать, что вести войну дальше нельзя? Какой субъект, в таком случае, сможет сдерживать коалицию? Об этом просто не говорили. Три часа эфира и ни минуты на это!

Другая проблематика. Тимошенко предлагает упростить организацию референдумов. Как это может быть реализовано на практике? Будут ли выноситься на референдумы вопросы налогов и бюджета? Что делать, если где-нибудь в Одессе начнут организовывать референдум про порто-франко? Что делать с попытками организовать, например, языковые референдумы где-нибудь в Закарпатье? Об этом ни слова за три часа.

Конституция. Это же не только некая инструкция по использованию власти. В теле Конституции есть много чего другого. Что из действующей Конституции перейдет в следующую по Тимошенко? Например, право на бесплатную медицину перейдет? Норма о том, что новые законы не могут сокращать существующий объем прав и свобод, – перейдет? И если да, то как эти нормы будут реально обеспечиваться на практике? И если у нас не выполняется действующая Конституция во многом из того, что не касается напрямую власти, то почему как-то по умолчанию должно считаться, что будет выполняться новая Конституция? Об этом тоже ни слова.

Вместо послесловия

Только один из приглашенных экспертов – Алексей Жмеренецкий и, кстати, обратите на него внимание, он очень интересный – пытался оппонировать и в какой-то момент вызвал заметное раздражение Тимошенко. Он сказал примерно следующее: Тимошенко идет уже не на первые выборы и почему на этот раз мы должны ей верить? Знаете, этот вопрос висит в воздухе. Его нельзя прикрыть 3D-принтером и заговорить рассказами о жизни богатых стран.

Вот я слушал ее форум, мониторил реакции на форум, посмотрел этот длиннющий эфир на Ньюсване. И даже примерно не нарисовал для себя ответ. Реестры на блокчейне может сделать не только Тимошенко. Новые рабочие места? Их создают бизнесы, а не президент. В чем профит для бизнесов и инвесторов от президентства Тимошенко? Не понятно.

Новая Конституция? Не уверен, что ее будут выполнять, потому что и нынешняя выполняется выборочно. Усиление парламента? Ну, сомневаюсь, что для воюющей страны вот это именно то, что нужно. Коррупция? Не понял, как кандидат в президенты Тимошенко собирается ее сокращать.

Зато понял, что Тимошенко может выстоять три часа эфира на каблуках. Ну молодец, конечно. Но только в этом.

Дмитрий Литвин, Facebook