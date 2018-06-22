Украина ввела санкции против российского олигарха Ротенберга

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций для 30 юридических и 14 физических лиц из России.

Этим решения внесены изменения в санкционный список, который теперь насчитывает уже 1762 физических лица и 786 юридических лиц. Соответствующее решение СНБО от 21 июня одобрено указом президента №176, сообщает пресс-служба СНБО.

СНБО ввела санкции, симметричные санкциям, введенным 11 июня правительством США против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве.

Это, в частности:

— Научно-исследовательский институт «Квант»;

— ООО «Дайвтехносервис»;

— ООО «Цифровые технологии безопасности»;

— ERPScan BV;

— Embedi Limited.

Также это учреждения, организации и партии, которые участвоали в подготовке и проведении в аннексированном Крыму незаконных выборов в Государственную думу РФ:

— Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;

— Избирательная комиссия «Республики Крым»;

— Всероссийская политическая партия «Единая Россия»;

— Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР);

— Всероссийская политическая партия «Родина»;

— Политическая партия «Демократическая партия России»;

— Союз ветеранов Афганистана;

— Политическая партия «Патриоты России»;

— Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»;

— Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»;

— Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

— Всероссийская общественная организация «Боевое братство»;

— Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы».

Введены санкции в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП «Луганский авиационный ремонтный завод», который РФ активно использует против Украины.

В частности, это:

— Федеральное госпредприятие «Радиочастотный центр центрального федерального округа»;

— Федеральное госпредприятие «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио»;

— ООО «АРД Сатком Сервис»;

— ООО «РусИнтеКо»;

— ООО «Алмаз-Антей Телекоммуникации»;

— ООО «Лидер строй»;

— ООО «ПРОЕКТ»;

— ООО «М-Телеком»;

— ООО «Альфател»

— ООО «ПБР»;

— ООО «АСЗ».

Кроме того, санкции введены в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования на территории Крыма в рамках выборов в Госдуму РФ и в отношении которых введены санкции правительством США.

Среди них и российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.

Пресс-служба СНБО