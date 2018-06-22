Украина ввела санкции против российского олигарха Ротенберга

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций для 30 юридических и 14 физических лиц из России.
Этим решения внесены изменения в санкционный список, который теперь насчитывает уже 1762 физических лица и 786 юридических лиц. Соответствующее решение СНБО от 21 июня одобрено указом президента №176, сообщает пресс-служба СНБО.
СНБО ввела санкции, симметричные санкциям, введенным 11 июня правительством США против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве.
Это, в частности:
— Научно-исследовательский институт «Квант»;
— ООО «Дайвтехносервис»;
— ООО «Цифровые технологии безопасности»;
— ERPScan BV;
— Embedi Limited.
Также это учреждения, организации и партии, которые участвоали в подготовке и проведении в аннексированном Крыму незаконных выборов в Государственную думу РФ:
— Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
— Избирательная комиссия «Республики Крым»;
— Всероссийская политическая партия «Единая Россия»;
— Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР);
— Всероссийская политическая партия «Родина»;
— Политическая партия «Демократическая партия России»;
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— Союз ветеранов Афганистана;
— Политическая партия «Патриоты России»;
— Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»;
— Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»;
— Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
— Всероссийская общественная организация «Боевое братство»;
— Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы».
Введены санкции в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП «Луганский авиационный ремонтный завод», который РФ активно использует против Украины.
В частности, это:
— Федеральное госпредприятие «Радиочастотный центр центрального федерального округа»;
— Федеральное госпредприятие «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио»;
— ООО «АРД Сатком Сервис»;
— ООО «РусИнтеКо»;
— ООО «Алмаз-Антей Телекоммуникации»;
— ООО «Лидер строй»;
— ООО «ПРОЕКТ»;
— ООО «М-Телеком»;
— ООО «Альфател»
— ООО «ПБР»;
— ООО «АСЗ».
Кроме того, санкции введены в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования на территории Крыма в рамках выборов в Госдуму РФ и в отношении которых введены санкции правительством США.
Среди них и российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.