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Новости

НАТО обеспокоено наращиванием Россией ядерного потенциала

«Stern»
22 июня 2018

За последние годы в России наблюдается рост инвестиций в ядерное оружие, новые системы вооружений и приобретение новых военных навыков вооруженных сил.

Значительные инвестиции российских властей в ядерное оружие беспокоят НАТО. Об этом в интервью немецкому изданию «Stern» заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

«Нас беспокоят значительные инвестиции российских властей в ядерное оружие, в новые навыки и системы вооружения», – отметил Столтенберг.

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Кроме того, по его словам, во время военных учений Россия сочетает использование обычного и ядерного оружия – таким образом порог сдерживания России по использованию ядерного оружия уменьшается.

Вместе с тем Столтенберг заявил, что пока не видит прямой военной угрозы для любого члена НАТО со стороны России.

«Stern»

Tags: вооружение, Йенс Столтенберг, НАТО, Россия, ядерное оружие

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