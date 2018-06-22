НАТО обеспокоено наращиванием Россией ядерного потенциала

За последние годы в России наблюдается рост инвестиций в ядерное оружие, новые системы вооружений и приобретение новых военных навыков вооруженных сил.

Значительные инвестиции российских властей в ядерное оружие беспокоят НАТО. Об этом в интервью немецкому изданию «Stern» заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

«Нас беспокоят значительные инвестиции российских властей в ядерное оружие, в новые навыки и системы вооружения», – отметил Столтенберг.

Кроме того, по его словам, во время военных учений Россия сочетает использование обычного и ядерного оружия – таким образом порог сдерживания России по использованию ядерного оружия уменьшается.

Вместе с тем Столтенберг заявил, что пока не видит прямой военной угрозы для любого члена НАТО со стороны России.

«Stern»