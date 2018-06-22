Новая напасть: страховка от стихийного бедствия покроет пятую часть стоимости жилья

Чемпионат мира – как пожар, все спишет. Кстати, про пожар. Или наводнение. Или оползень. Или ураган. Не зря в России есть специальное министерство по чрезвычайным ситуациям. Россия – страна, где постоянно что-то горит и тонет.

А нынче мы узнали и хорошую статистику. От стихии застраховано только 5% жилья, каждый двадцатый дом. Если государство умоет руки и скажет, что наши проблемы – это только наши проблемы, тогда поголовье бомжей вырастет, может, и не в разы, но вырастет сильно. Разложим ситуацию на несколько пунктов, пишет в своем блоге на страницах «Эхо Москвы» Антон ОрехЪ.

Почему кто-то должен компенсировать вам потери, если вы сами не позаботились о себе и не застраховали свое самое главное имущество? Значит, государство право? Ты сам виноват. Ты надеялся, что государство, как мамка, всегда тебя спасет.

Думаю, что власти именно на этот пункт и будут напирать. Плюс порадуют страховщиков, которые новый закон, наверное, и пропихнули. Но правда у каждого своя. А почему у нас, например, так мало домов застраховано? Статистики у меня нет, но по ощущениям, от бедствий чаще всего страдают регионы небогатые.

Там для людей важны любые деньги. Для них страховой полис – это дорого. Но, главное, что страховка и не везде доступна! Автомобилисты знают, как трудно в регионах добиться выплат.

Ты, поди, найди еще страховой офис! Тебя умучают! Кто там в деревнях страховать кого будет? Туда никакой агент не доедет и деревенские до агента – тоже. Потом суммы. Сколько вам заплатят?

Федеральный минимум при полном уничтожении жилья предлагали сделать в 300 тысяч рублей. Сейчас будет 20% от некоей средней стоимости недвижимости. А остальное? Зачем мне 20 % дома и какое жилье сейчас купишь на 300 тысяч?

Регионы могут расширить компенсацию – а могут и не расширить? Какая страховая возьмет на себе риски там, где постоянные паводки или угрозы лесных пожаров? Ты еще должен будешь постараться получить эти деньги по своему полису, потому что страховщик постарается сделать все, чтобы выставить тебя же и виноватым в происшествии.

А как быть с ответственностью самого государства? Если оно из года в год ничего не делает для борьбы с теми же наводнениями и пожарами, и люди становятся заложниками этой ситуации? Помощь во время бедствия – это не столько юридическая обязанность, сколько моральная, гуманитарная. Но, по сути, это просто еще один знак того, что денег нет. А мы уж как-нибудь продержимся.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»