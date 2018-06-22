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Политика

Цена слова Путина

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
22 июня 2018

Цена слова президента России – одна из самых стабильных политических «валют» нашего мира. Цена его слова одна, что бы он не сказал – он сделает только то, что приносит выгоду только ему, а не то что обещал.

Прошло два телефонных разговора Порошенко и Путина. Тема одна: обмен военнопленными и допуск к ним омбудсменов. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Несмотря на договоренности Россия блокирует посещение Сенцова.

Олег в тюремной больнице, проблемы с сердцем и почками, похудел на 13 кг. Российская уполномоченная по правам человека называет это «лечебным голоданием». В России проходит ЧМ по футболу.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Владимир Путин, Людмила Денисова, Олег Сенцов, Петр Порошенко, Роман Цимбалюк, Россия, Татьяна Москалькова, Украина

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