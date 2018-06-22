Цена слова Путина

Цена слова президента России – одна из самых стабильных политических «валют» нашего мира. Цена его слова одна, что бы он не сказал – он сделает только то, что приносит выгоду только ему, а не то что обещал.

Прошло два телефонных разговора Порошенко и Путина. Тема одна: обмен военнопленными и допуск к ним омбудсменов. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Несмотря на договоренности Россия блокирует посещение Сенцова.

Олег в тюремной больнице, проблемы с сердцем и почками, похудел на 13 кг. Российская уполномоченная по правам человека называет это «лечебным голоданием». В России проходит ЧМ по футболу.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»