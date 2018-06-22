В освобождении Сенцова надо взывать к циничному расчету Путина, – ОрехЪ

Взывать к гуманизму российских властей глупо. Они не садисты, не мучители и не палачи. И сравнений с 1937 годом я не люблю. Путин не такой, слава богу. Но он точно и не гуманист. Значит, надо уповать на циничный расчет.

А расчет прост. Олег Сенцов в тюрьме и с голодовкой приносит гораздо больше вреда, чем Сенцов, которого отпустят. Помните фразу после убийства Политковской, которая многих шокировала? Путин сказал, мол, это убийство нанесло гораздо больше вреда, чем статьи Политковской. Это было очень цинично. Но это прекрасно иллюстрирует ход мыслей нашего вождя. Идти у кого-то на поводу, прогибаться, уступать он не любит – это правда. Но можно же обставить дело так, что и уступать не придется, пишет в своем блоге на страницах «Эхо Москвы» Антон ОрехЪ.

Вспомните историю Надежды Савченко. Она очень похожа на историю Сенцова. Только обвинения Савченко предъявляли гораздо более тяжелые. Она была якобы виновата в гибели российских журналистов, была наводчицей, на ее руках кровь. А Сенцов если и совершил что-то, то без убитых и раненых. За недоказанное хулиганство ему дали 20 лет, но дело-то ерундовое по сравнению с делом Савченко. Савченко сидела, Савченко голодала, о ней говорил весь мир, составлялись петиции, возмущались общественники. А потом ее вдруг раз – и отпустили. И уже через неделю Надежда Савченко исчезла из нашей памяти. И ни в какую Жанну д’Арк не превратилась, хотя многие были в этом уверены – и я в том числе.

Отпустите Сенцова, придумайте что-нибудь – и через неделю все забудут и про него тоже. Тем более что Олега есть на кого поменять с той стороны. Бизнес, и не более.

К тому же сейчас такой момент, когда подавляющее большинство даже и не заметят ничего. С каждым матчем чемпионата мира, с каждой новой победой сборной России футбол все больше вытесняет из жизни любые другие новости и события. У нас под матч открытия пропихнули не то что Сенцова, а повышение пенсионного возраста и налогов! Пропихнули то, с чем нам жить долги годы! То есть под кожаный мяч можно оформить теперь вообще что угодно.

Что там на самом деле с Сенцовым, как он голодает, какое у него самочувствие – мы не знаем. Но понятно, что простой эта ситуация быть не может. Да мало ли что! Вдруг в курортных условиях русского Севера у него на фоне голодовки вылезет какая-нибудь холера и помрет мужик ненароком. Вот тогда сделать уже ничего будет нельзя. Тогда можно будет менять только тела, но уже не людей. Тогда и Украина никакого Вышинского никогда не вернет.

И опять же: зачем портить атмосферу всеобщего праздника смертью человека? В России-то ее могут и не заметить, но та же британская пресса ведь покою не даст. Скрипали потихоньку затухли – а тут новый повод. Я просто не понимаю, зачем нам это нужно?

Так что с точки зрения прагматического цинизма, Сенцова надо отпустить. Сделайте уже это, наконец, и спокойно смотрите футбол дальше – там как раз самое интересное начинается.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»