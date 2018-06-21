У Сенцова проблемы с сердцем и почками, – омбудсмен Денисова

По информации полученной от адвоката Сенцова, в настоящее время политузник находится в медицинской, куда был госпитализирован из-за проблем с сердцем и почками.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает 39 день в российской колонии, находится сейчас в медицинской части и имеет проблемы со здоровьем. Об этом сообщает на своей странице в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после разговора с адвокатом Сенцова.

«Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него – проблемы с почками и сердцем. Олег пьет 3,5 литра воды в день и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные 2 литра», – говорится в сообщении.

Тільки-но поговорила із адвокатом Олега Сенцова. Сьогодні він таки зустрівся із Олегом в колонії. За його словами, Олег… Опубліковано Людмилою Денісовою 21 червня 2018 р.

По словам адвоката, на 26-й день голодовки у Сенцова был кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии.

«Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления. По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться», – говорит Денисова.

Сенцов в колонии «Белый медведь» не ест уже 39-й день: 14 мая он объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных. В тоже время имеется информация о том что Олега Сенцова кормят принудительно.

20 июня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова по гуманитарным соображениям и заявил о готовности подать прошение о его помиловании.

Руководство колонии на этой неделе сообщило, что украинский режиссер отказался от всех интервью, о которых журналисты просили через Федеральную службу исполнения наказаний РФ, а также от свиданий с родственниками.

В документальном фильме «Общественного телевидения» под названием «Этапом через пол-Земли: история заключения Сенцова и Кольченко» говорится, что Сенцов отказывается от свиданий с родственниками якобы опасаясь, что потом будет труднее.

20 июня Денисова призвала свою коллегу – омбудсмена РФ Татьяну Москалькову обратиться к президенту РФ с просьбой освободить Сенцова из тюрьмы.

Крымского режиссера Олега Сенцова задержали 10 мая 2014 в аннексированном Симферополе.

25 августа 2015 года российский суд признал его виновным в терроризме и приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сначала Сенцова этапировали на Ямал, а сейчас содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги, на севере РФ.

В Украине и в мире требуют от России освободить Сенцова.

Сам Сенцов ни о чем не просит руководство России и не признает себя виновным в планировании терактов.

Олег Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином – и на этом основании осудила и не допускала представителей Украины к нему.

«Украинско-Российское обозрение»