Подозреваемый в государственной измене директор РИА «Новости-Украина» Вышинский требует встречи с российским консулом. Адвокат подчеркивает, что это не первое заявление Вышинского, но встречи с консулом он не добился.

Директор РИА «Новости-Украина» Кирилл Вышинский, которого обвиняют в государственной измене, написал заявление с требованием допуска к нему российского консула. Об этом «Украинской Правде» сообщил адвокат Андрей Доманский.

По его словам, это не первое заявление Вышинского, однако до сих пор к нему так и не допустили представителей РФ.

«Хочу сразу отметить, что заявление моим подзащитным о допуске к нему российского консула было подано еще 1 июня вместе с заявлением об отказе от украинского гражданства. Также обращались его родственники и, насколько я знаю, российская сторона», – сообщил защитник.

Он отметил, что 20 июня Вышинский еще раз продублировал свое заявление следователю, поскольку его не доставили в суд, где присутствовал российский консул.

По мнению стороны защиты, это было сделано умышленно.

На вопрос о том, есть ли уже какие-то результаты рассмотрения заявления об отказе от украинского гражданства, Доманский ответил, что по закону у президента есть для этого год и пока у него нет информации о каком-то решении по поводу гражданства.

Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что получила отказ от Министерства иностранных дел Украины о возможности посетить Вышинского российским консулом.

«Вчера мы получили отказ о посещении нашим консулом Вышинского из МИД Украины», – сказала она журналистам в четверг, передает «ТАСС».

В МИД Украины комментарий по этому поводу «Украинской Правде» получить пока не удалось.

Как сообщалось, 15 мая сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АРК провели обыски в офисе «РИА Новости-Украина» в Киеве и дома у некоторых сотрудников агентства.

Вышинского тогда задержали и огласили ему подозрение в государственной измене (ч.1 ст.111 УКУ).

Следствие собрало доказательства того, что информация на сайте «РИА Новости-Украина» содержала призывы, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

По результатам следственных и негласных следственных действий установлена причастность граждан Украины к незаконной деятельности российского агентства.

17 мая Херсонский городской суд арестовал арестовал Вышинского на два месяца.

Вышинский отказался от украинского гражданства в пользу российского в надежде на выдачу его РФ.

Прокуратура просила отобрать биологические образцы у Вышинского – и суд 15 июня якобы разрешил сделать это.

При этом адвокат Игорь Мокин заявил об отводе следственной судьи Галины Радченко, так как она уже участвовала в рассмотрении дела дела.

«Украинская Правда»