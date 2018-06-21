Отдайте государству все: за пенсионной реформой не заметили роста тарифов

Из-за резонанса по поводу пенсионного возраста не все заметили, что в России повышаются тарифы на ЖКХ. 1 июля в большинстве городов страны будут переписаны платежки. Повышение тарифов летом – мера, уже опробованная властями.

Зимой повышение приводит к большему разгону инфляции, а летом – на фоне дешевеющих продуктов, например, – кажется, что не все так страшно. В этом году все может быть иначе. Цены на прилавках находятся под вопросом из-за инфляционных ожиданий в связи с грядущим повышением НДС. А любой рост тарифов будет связан с непопулярной пенсионной реформой – государство не выполняет своих обязательств, но не забывает о поборах, пишет на страницах «Новой Газеты» Вячеслав Половинко.

Пришли за домо- и автовладельцами

О том, что тарифы на ЖКХ поднимутся с 1 июля, россиянам напоминали еще в апреле. Тогдашний глава Минстроя Михаил Мень заявил, что совокупный рост не должен составлять больше 4%, но каждый регион будет решать сам, как ему регулировать цены на комуслуги: это право отдано на откуп местным властям. «Это делается, чтобы у губернатора был люфт: если пришел концессионер на воду, тариф на воду поднять, на тепло опустить», – цитировали Меня СМИ. Отмечалось также, что повышение тарифов-2018 станет «одним из самых низких за последние несколько лет».

Регионы призыв услышали, но сделали по-своему. В Москве, например, тарифы должны повыситься на 5,5% с начала июля, в Псковской области – на 3,3%, а в Петербурге – на 6%. Одно из самых больших повышений ждет Уфу: если по всей Республике Башкортостан оно планируется на уровне 5,9%, то из-за скачка тарифа на водоотведение в областном центре рост комуслуг анонсирован на уровне 13%. На столько же хотел поднять свои цены «Водоканал» в Петербурге, но там хотя бы это вызвало сопротивление со стороны промышленников и предпринимателей, а в Уфе возражать было некому.

Следующее повышение затронет еще одну чувствительную категорию граждан – автомобилистов. Предположительно, с августа госпошлина за регистрацию транспортных средств вырастет сразу в три раза – с 500 рублей до полутора тысяч (со скидкой 30% при оформлении через сайт).

Права нового формата – это которые пластиковые – теперь будут стоить три тысячи рублей вместо двух. Можно, правда, заламинировать старые, бумажные права – это будет стоить всего 500 рублей. Смысл такого повышения, которое через правительство протащило МВД, в компенсации затрат на инфраструктуру для создания тех самых документов нового поколения.

В Думе оценили затраты в 44,2 миллиарда рублей, а с учетом повышения можно будет собирать 42,3 миллиарда рублей ежегодно.

На этом беды для автомобилистов, впрочем, не кончатся. На прошлой неделе Банк России опубликовал сетку повышения тарифов ОСАГО. Справедливости ради, коридор страховых тарифов расширяется в обе стороны. Так, минимальная ставка для полиса ОСАГО упадет сразу на 700 рублей – до уровня 2746 рублей. Зато максимальная вырастет сразу на 800 рублей – почти до пяти тысяч. Газета «Ведомости» ссылается на зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, который заявил, что в итоге стоимость полиса вырастет в среднем с 5800 до 7000 рублей.

Выдохнуть при этом могут юрлица и мотоциклисты: для них ОСАГО даже снизится. В Центробанке называют происходящий процесс «либерализацией» и настаивают на том, что именно банк будет и в дальнейшем регулировать тарифы – с учетом обязательного сохранения верхнего потолка цен.

Контакты с заграницей не для бедных

Вам уже захотелось уехать подальше от этих новостей? Поздравляем, теперь это тоже стало дороже. В России – так совпало – выросли и цены на оформление загранпаспорта. Раньше за паспорт нового поколения с электронным носителем информации нужно было платить три тысячи рублей, а теперь – все пять. Столько же будет стоить замена документа при утере предыдущего или при приведении его в негодность. Детский паспорт будет стоить 2,5 тысячи рублей.

С заграницей контактировать вообще становится дороже, поскольку с 2020 года по предложению ФТС в России хотят ввести налог с каждой интернет-покупки в иностранном магазине. Есть более мягкий вариант, по которому пошлина будет вводиться только с покупки стоимостью в 100 евро и выше.

Но и тот и другой путь вызывает сомнения: таможенники утверждают, что это будет приносить казне 25 миллиардов рублей ежегодно, однако тот же Минпромторг считает, что при низком пороге пошлины государство будет работать себе в минус из-за стоимости расходов на администрирование. Более того, против таких пошлин – хотя бы пока – выступила даже «Почта России».

Глава ведомства Николай Подгузов заявил, что его структура не готова к снижению беспошлинного порога для посылок с 1 тысячи евро до 200 евро (планировалось ввести с 2020 года, переходя к такому порогу поэтапно). Окончательное решение по этому поводу, впрочем, пока не принято.

А также алкоголь и рыба

Самое драматическое наступление на цены может произойти в алкогольном секторе. Минфин рассматривает предложения Росалкогольрегулирования, согласно которым могут быть изменены минимальные цены на водку, коньяк и шампанское. Год назад эти цены уже устанавливались, а сейчас Минфин говорит, скорее, о технической корректировке цен.

Но эксперты полагают, что повышения – хотя бы небольшого – все равно не избежать. Кроме того, впервые могут быть установлены минимальные цены на вино и винные напитки. Учитывая, что в стране есть как минимум два влиятельных лоббиста винной сферы – бывший глава Минсельхоза Александр Ткачев и экс-кандидат в президенты, бизнес-омбудсмен Борис Титов, – можно предполагать, что минимальная цена будет вовсе не маленькой.

Все эти повышения состоятся на фоне неизбежного повышения цен на автомобили, хлеб и продукты вроде мяса или рыбы.

Рыба определенных видов может подорожать еще и из-за дополнительных поправок в Налоговый кодекс.

Росрыболовство хочет изменить систему ставок за вылов наваги и камбалы. В самом ведомстве объясняют, что льготы для тех, кто поставляет эту рыбу на российский рынок, сохранятся. Зато они вырастут для экспортеров – по некоторым данным, с 10 рублей за тонну до 2100 рублей. На фоне неизбежного повышения стоимости рыбы внутри страны из-за роста цен на топливо велик соблазн добавить в это повышение и компенсацию за новые экспортные ставки.

То, что пошлины и сборы повысились сразу во многих ключевых сферах экономики, конечно, можно объяснить плановостью этих повышений, но, кажется, речь в данном случае идет не только о формальном росте. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что правительство готовит план по «обелению» серых заработных плат и вообще намерено бороться с зарплатами в конвертах с удвоенной силой. Шаги по искоренению серых зарплат будут утверждены только в следующем году (хочется верить, что дело не дойдет до запрета оборота конвертов в стране), но заявления Голиковой похожи на официальный манифест правительства: если у вас еще есть деньги – это недоработка правительства.

«Многое из того, что уже выросло в цене или еще только повысится, планировалось к росту в плановом порядке. Те же тарифы ЖКХ повышают каждое лето, пошлины на загранпаспорта тоже периодически растут. Просто впечатление целенаправленности [сбора денег] складывается из-за того, что были анонсированы две самые жесткие меры – повышение пенсионного возраста и рост НДС. Выборы прошли: много говорили, что форточка для непопулярных реформ открывается именно в момент после них. Вот она и открылась. Деньги нужны, поскольку резервные фонды потрачены: один – полностью, другой (речь о Фонде национального благосостояния) тоже значительно «похудел». Плюс добавились новые «майские указы», на выполнение которых нужны триллионы рублей. Отсюда и значительные фискальные аппетиты», – комментирует ситуацию с тарифами и ценами экономист, директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев

«Конечно, есть недовольство. У нас давно такого не было, чтобы миллионы людей подписывались под петициями. Уровень недовольства вырос, хотя оно частично купируется вещами, о которых раньше даже и не думали (тот же чемпионат мира по футболу). Другое дело, что это пока некритично для властей. Тем не менее я уверен, что с этим недовольством придется считаться и некоторые вещи в своих программах корректировать», – подчеркивает Николаев в заключении.

Вячеслав Половинко, «Новая Газета»