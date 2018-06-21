Битва за Азов: как остановить «гибридов» на море?

Агрессия России в Азовском море продолжается. Рост эскалации российско-украинского противостояния в акватории Азовского моря грозится вылиться в полномасштабную морскую войну развязанную агрессором против Украины.

Начиная с мая береговая охрана ФСБ России демонстративно останавливает любые гражданские суда, которые идут из Мариуполя и Бердянска. Причем происходит это якобы в рамках международного морского права под предлогом проверки груза и экипажа на предмет возможной угрозы для так называемого Крымского моста через Керченский пролив, пишет на страницах «Деловой Столицы» Михаил Жирохов.

Доходит до смешного (если бы не было так грустно) – так, 19 июня в 27 км от Бердянской косы россияне задержали турецкий балкер ATA, который ходит под флагом Панамы. Как отмечает главред издания BlackseaNews Андрей Клименко, этот балкер задерживается за месяц уже в четвертый раз.

На этом фоне некоторые «горячие головы» заговорили о возможной высадке российского десанта и проведении операций в Приазовье. Естественно, что вероятность подобного весьма низка – прежде всего, из-за возросших возможностей нашей армии и возможного серьезного давления со стороны международного сообщества.

Как видится, проблема в случае продолжения «гибридной войны» на Азовском море может быть совсем другого плана. Многие эксперты, оценивая возможности РФ на этом направлении, почти не учитывают такой фактор, как наличие в регионе российских сил специального назначения из состава Тихоокеанского и Северного флота с базированием в оккупированном Новоазовске.

А также российских «прокси» – так называемого «подразделения специального назначения «Тайфун» донецкого корпуса российско-оккупационных войск. По некоторым данным, ныне на его вооружении находятся как минимум четыре скоростных катера с установленными 12,7-мм пулеметами «Утес» и гранатометами АГС-17.

Эти по-разному подготовленные морские диверсанты вполне могут использоваться для осуществления боевых действий локального характера. Тут и выполнение диверсий в портах Мариуполь и Бердянск силами боевых пловцов, и нападение на гражданские суда, отдельные корабли и катера Морской охраны Госпогранслужбы Украины. Отдельно стоит сказать о переброске диверсионно-разведывательных групп по всему азовскому побережью и обстрелы важных объектов на берегу.

О том, что такая активность может принести колоссальный вред, свидетельствует вся история войны на побережье. За годы войны тут отмечалась и переброска оружия и боеприпасов морем в апреле-мае 2014 г., и уничтожение противотанковой ракетой с берега патрульного катера проекта 1400П «Гриф» (бортовой №BG 119) 31 августа 2014 г. и наконец подрыв на самодельном взрывном устройстве в районе порта Мариуполь катера типа UMS-1000.

В связи с этим возникает целый ряд вопросов к возможностям наших вооруженных для борьбы с разведывательно-диверсионной деятельностью противника с морского направления.

Стоит признать, что они крайне и крайне ограниченны, и связано это прежде всего с отсутствием на Азовском море инфраструктуры и подразделений Военно-морских Сил Украины. Сил наших пограничников явно недостаточно для выполнения этих непростых задач.

В этой связи крайне важным элементом противодействия российской агрессии было бы создание специализированного антидиверсионного подразделения с базированием в Мариуполе или Бердянске. Тем более что специалисты такого достаточно узкого профиля в морских силах имеются. Речь идет о 73-м Морском центре спецназа, который после выхода из Крыма базируется в Очакове.

На нынешнем этапе вполне реально создать некий межвидовой центр с подчинением командованию ВМСУ, куда стоило было привлечь и пограничников, и армейцев с их огневыми возможностями. Или даже полк НГУ «Азов», бойцы которого очень хорошо ориентируются на побережье и имеют опыт борьбы с диверсионными группами противника: мало кто знает, но одним из факторов, которые серьезно ослабили российское наступление на Маруиполь в августе 2014 г. были именно отдельные группы бойцов, которые помогали вывезти попавших в окружение пограничников и попутно наносили серьезный урон россиянам в районе границы.

Задачей такого сводного центра (или подразделения) должно стать своевременное обнаружение диверсионных групп противника, выявление и уничтожение диверсионных и диверсионно-разведывательных средств, которые устанавливаются на грунте, корпусах кораблей, гидротехнических сооружений, элементах подводных коммуникаций (подводные кабельные трассы и трубопроводы). И, естественно, поиск и уничтожение диверсионных групп уже на берегу.

Для эффективной работы такого подразделения вполне хватит наличного корабельно-катерного состава пограничников. Дело тут в комплексном подходе и понимании всей глубины проблемы.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»