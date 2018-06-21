Оккупационный цирк. В Луганске проведут «Украинский народный трибунал»

Цирк будет продолжаться. 22 июня 2018 года в Луганске ОРЛО – временно оккупированная Россией территория – в 9-00 на Театральной площади пройдет очередное шоу пропагандистов под названием «Украинский народный трибунал».

То есть, это фактически дата объявления нам новой войны – политической. На «украинский народный трибунал» в Луганск на 22 июня 2018 года автобусами за счет городских бюджетов и предприятий ОРЛО свозят людей из Краснодона, Свердловска, Лутугино, Антрацита, Ровеньков, Красного Луча, Донецка, Первомайска, Кировска, Стаханова, Брянки, Перевальска, Алчевска, Славяносербска.На «украинский народный трибунал» людей свозят организованно. Так же, организованно, как чиновники в марте 2014 года свозили на триколорадные митинги афганцев, учителей, врачей, пенсионеров, а Ахметов своих шахтеров, покричать «путинвведи», пишет на странице в Facebook Алена Степова.

Люди едут так же организованно, как в марте 2014 года. Так же будут писать в соцсетях «нас заставили», «а что я мог», «лишь бы зарплату платили, какая разница». Так же по отмашке будут голосовать на «трибунале», кричать «долой хунту», держать правильные, написанные русскими кукловодами транспарантами «Донбасс не поставить», «Не будем кормить». Так же по отмашке будут давать интервью раша-СМИ «зато без биндер», «Порошенко обстреливает», «гражданская война», «мы за Украину, они нас не поняли и напали»,

Так же освещать мероприятие будут все ведущие раша-СМИ. Так же, как в марте-сентябре 2014 года, они всегда были в первых рядах на митингах, после обстрелов, на месте падения «укропских» бомб.

Так же организованная массовка даст нужную для России картинку– «здесь все за».

Цитата: «Инициативная группа граждан Украины (!), проживающих в Донецке и Луганске (не в ЛНР и ДНР), 15 марта объявила о создании народного трибунала по расследованию военных преступлений, совершенных в Донбассе режимом президента страны Петра Порошенко. Трибунал действует в соответствии с украинским законодательством, а также с учетом норм международного права. В работе УНТ принимают участие председательствующие в судебном процессе Елена Шишкина, Любовь Батяшова и Татьяна Кравченко; обвинитель Сергей Кожемякин; защитник Елена Гридина; 12 присяжных, определенных жеребьевкой из числа подавших заявки, шесть из них – с Луганщины».

«Украинский народный трибунал» будет в Луганске-ОРЛО проходить по факту «расследований» «военных преступлений режима Петра Порошенко» против граждан Украины».

Цирк будет продолжаться.22 июня 2018 года в Луганске ОРЛО- временно оккупированная Россией территория- в 9-00 на… Опубліковано Оленою Степовою 21 червня 2018 р.

О, как ловко! Только вот война на Донбассе началась в марте 2014 года. С митингов «путинвведи». А Президента мы выбрали в мае 2014 года. И Донбасс, в его ОРДЛОвской части за Президента не голосовал.

А где же допорошенковские времена ОРДЛО? Их из памяти «наварасов» умело стерли пропагандисты подменив понятия и «врага». Да и сами «народы Донбасса» быстро удалили из своей памяти не нужный и страшный файл своих преступлений, так как нельзя же признаться, что войну начали они в марте 2014 года криками «путинвведи» и получением на шахтах русского оружия.

Когда в марте 2014 года в Свердловске, Луганской области шли триколорадные митинги, а рашисты орали «вешать биндер», на границе грохотали русские танки, а через границу отцы города, афганцы и милиция провозили из России «Уралы» оружия, Порошенко был кандидатом. Не более! Так кто же начал войну на Донбассе? Кто позвал русских в свои дома? Кто взял в руки русское оружие?

Участники «трибунала», жители Антрацита забыли, как в апреле-мае 2014 года бросали в воздух цветы и чепчики, встречая казаков Козицина, въезжающих в город на БТРах? Преступления «режима Порошенко», говорите? 60% жителей мужского пола города Антрацита участники БТРО (батальоны территориальной обороны), воюющие на стороне террористов-оккупантов. И…10% женского населения Антрацита носит камуфляж. Они не террористы! Они просто защищают Донбасс от Порошенко на русских танках.

А ключевая фраза раша-медийников: «Все эти люди пришли сюда по доброй воле, чтобы обвинить и добиться справедливости».

Понятное дело, что «добрая воля» «народа Донбасса» сейчас «мгб», автомат, ихтамнет, осетин, или просто пьяный укурок с гранатой.

Поступки-следствия! Не вышли бы в марте 2014 года с триколорадками орать «путинвведи» не были бы рабами сейчас.

Те, кто организованно приедет на «трибунал» фактически ресурс войны, требующий ее продолжения.

Продолжение следует…

Алена Степова, Facebook