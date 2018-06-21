У российского правительства нет готового решения по пенсионной реформе, – эксперт

Тема занятости молодежи и людей старшего возраста поднималась накануне на встрече Дмитрия Медведева с представителями думской фракции ЕР. Решили рассматривать вопросы гарантий трудоустройства для обеих категорий работников.

Консультации проводятся в рамках обсуждения повышения пенсионного возраста. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что эта проблема – самая важная на сегодня, но готового решения у власти нет.

В России стартовал процесс обсуждения пенсионной реформы. Судя по всему, он будет недолгим – два, три, максимум четыре месяца. Осенью пакет правительственных документов должен быть утвержден, чтобы с 1 января 2019 года изменения вступили в силу.

Бессмысленно гадать, решится ли власть в итоге смягчить законопроект или внести в него какие-то радикальные поправки. Если отбросить неконструктивный популизм, можно сделать предварительный вывод: за несколько дней общественной дискуссии на поверхности оказалось сразу несколько серьезных проблем.

Вот, например, чиновники намерены защитить, скажем так, граждан предпенсионного возраста от увольнений, чтобы не было такого – мол, старый конь глубоко не вспашет. Работодателям пригрозили: только попробуйте уволить кого-нибудь из так называемой социальной группы работников – пожалеете.

Хорошо, допустим, они остаются на своих местах. А если действительно сотрудник уже не тот – тормозит весь рабочий процесс? Ведь действительно так бывает. Это же сказывается на производительности труда и, как следствие, на росте экономике в целом.

И как тогда быть с другим важным лозунгом – молодым везде у нас дорога? Возникает опасность, что молодежь лишится карьерной перспективы.

Или другой аспект: остался в 50 лет без работы – попробуй ее найди, когда во всех объявлениях написано, что требуется специалист до 40, а то и до 35 лет.

И это только то, что лежит на поверхности. Можно ведь копнуть еще глубже, и страшно подумать, что может всплыть. Вывод ясен: реформа требует серьезной проработки. Как бы в итоге не получилось, что смягчение социальных последствий нивелирует экономический эффект от повышения пенсионного возраста.

Простая арифметика: оставить все как есть – получится дешевле. И вот здесь как раз и таится главная опасность, что проблемы начнут решать административно-командными методами – насильно заставлять работодателей принимать на работу граждан предпенсионного возраста или нечто подобное.

Все это приведет к перегибам и перекосам, и в результате экономика отправится обратно в тень, из которой с таким трудом выходила. Так проще – это проверенный метод.

Но при этом метания туда-сюда еще хуже. Пусть будет плохо только один раз, без растяжки процесса во времени.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»