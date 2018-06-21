Есть основания считать, что Сенцова кормят принудительно, – омбудсмен Денисова

Денисовой до сих пор не удалось договорится о посещении Сенцова и Сущенко. Достоверной информации о состоянии здоровья Сенцова Денисовой никто не предоставил.

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что у нее нет достоверной информации о состоянии украинского политзаключенного в России режиссера Олега Сенцова. Об этом она написала в Facebook.

«Учитывая заявления Уполномоченного РФ Татьяны Москальковой, есть основания видеть, что Олега кормят принудительно», – сообщила Денисова.

Омбудсмен заявила, что «прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещен международным законодательством», поэтому она обратилась к заместителю Министра юстиции Ивана Лищина.

Достовірної інформації про стан здоров'я Олега Сенцова ми не маємо. З огляду на заяви Уповноваженого РФ Тетяни… Опубліковано Людмилою Денісовою 20 червня 2018 р.

Денисова в своем заявлении призвала Минюст подать заявление в Европейский суд по правам человека относительно «нарушения прав гражданина Украины Олега Сенцова, заключенного Российской Федерацией по политическим мотивам».

Также она обратилась к советнику президента России Михаилу Федотову с просьбой способствовать визиту к Сенцову.

«Обратилась к Советника Президента РФ Михаила Федотова с просьбой содействовать моему неотложном визита к Олегу Сенцова. Это уже повторное обращение, в ответ на первый мое письмо господин Федотов заверил меня, что приложит максимум усилий для того, чтобы мое посещение Олега Сенцова произошло», – говорится в сообщении.

Звернулася до Радника Президента РФ Михайла Федотова з проханням сприяти моєму невідкладному візиту до Олега Сенцова…. Опубліковано Людмилою Денісовою 20 червня 2018 р.

Ранее Денисова призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову помочь освободить украинцев Олега Сенцова из тюрьмы. Соответствующее письмо от 20 июня она обнародовала в Facebook.

«Обратилась к уполномоченному РФ Татьяне Москальковой с просьбой способствовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ», – прокомментировала Денисова.

Звернулась до Уповноваженого РФ Тетяни Москалькової з проханням сприяти звільненню Олега Сенцова від відбування покарання з гуманітарних причин і звернутися із відповідним проханням до Президента РФ. Опубліковано Людмилою Денісовою 20 червня 2018 р.

В письме она отмечает, что длительный недопуск к осужденному крымскому режиссеру вызывает обеспокоенность состоянием его здоровья.

Украинский омбудсмен апеллирует к гуманизму и общечеловеческим ценностям.

В то же время Денисова сообщила, что 21 июня прибыла в Московский городской суд, чтобы узнать позволят ли ей посетить Сущенко.

Тільки-но поспілкувалася із Головою Московського міського суду Ольгою Єгоровою. Вона повідомила, що клопотання… Опубліковано Людмилою Денісовою 21 червня 2018 р.

По словам Денисовой, ей удалось пообщаться с председателем Московского горсуда Ольгой Егоровой, которая сообщила, что ходатайство могут рассмотреть через несколько часов.

Режиссера Олега Сенцова задержали 10 мая 2014 в аннексированном Симферополе.

25 августа 2015 года российский суд признал его виновным в терроризме и приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

С 14 мая он объявил голодовку протеста, добиваясь освобождения всех украинских политзаключенных с российских тюрем и ОРДЛО.

Олег Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином – и на этом основании не допускает официальных представителей Украины к нему, как и к осужденному крымчанину Александру Кольченко.

На сегодня Сенцов голодает уже 39 день.

«Украинско-Российское обозрение»