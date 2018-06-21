Задержанный боевик из ОРЛО рассказал о российских военных на Донбассе

Российские военные размещаются вторым эшелоном на фронте и занимаются огневой поддержкой действий незаконных вооруженных формирований, а также контролируют деятельность боевиков.

Сотрудники СБУ задержали бывшего боевика «ЛНР», который рассказал о присутствии российских военных на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Харьковской области.

По его словам, россияне размещаются в так называемом «втором эшелоне» от линии разграничения и оказывают огневую поддержку из тяжелого вооружения. Также российские офицеры «наблюдают» за работой вооруженных подразделений боевиков.

Бывший террорист «ЛНР» рассказал, что основным мотивом вступления в банды ОРДЛО для большинства является материальная выгода, но они укомплектованы на 50%. Их предводителями становятся лица с уголовным прошлым.

Он сообщил, что материальные ресурсы и боеприпасы разворовываются.

«Многие хотят вернуться назад. В России они там никому не нужны, они бы хотели вернуться, потому что уже сделали ошибку в жизни и боятся украинского правосудия», – рассказал боевик о тех, кто вступил в ряды террористов.

Правоохранители установили, что мужчина в апреле 2017 присоединился к боевикам.

В рядах террористов он «служил» механиком-водителем БМП в одном из батальонов Алчевска.

Сообщается, что он «участвовал в противостоянии вблизи линии разграничения», а в июне 2018 решил уйти от боевиков из-за «давления со стороны террористов».

Когда экс-боевик вернулся в Харьков, его задержали правоохранители.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

СБУ