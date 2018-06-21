В Лондоне серьезно обеспокоены готовящейся встречи Трампа и Путина

Особые опасения британских властей вызывает вероятность этой встречи до саммита НАТО, который должен 11-12 июля в Брюсселе, что по мнению британцев может вызвать «тревогу и смятение» в Альянсе.

В США рассчитывают, что встреча американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина пройдет в июле – это вызывает беспокойство британского правительства. Об этом сообщает газета «The Times» со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным издания, в Вашингтоне хотят, чтобы встреча лидеров США и РФ состоялась или до брюссельского саммита НАТО 11-12 июля, или после визита Трампа в Великобританию, который должен состояться сразу после саммита Альянса.

Отмечается, что скорее всего местом встречи будет выбрана Вена-за того, что там находится штаб-квартира ОБСЕ, а США и Россия являются членами этой организации.

При этом источники в британском правительстве утверждают, что Лондону удобнее, чтобы встреча прошла после визита Трампа в Британию.

«Пока непонятно, будет ли эта встреча до или после саммита и визита в Британию. Очевидно, что после было бы для нас лучше» — сказал один из собеседников издания в британском правительстве.

Другой отметил, что возможен диалог Трампа и Путина до саммита НАТО вызовет «тревогу и смятение».

Президент России Владимир Путин во время визита в Вену попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца посодействовать в организации встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вене летом.

Дональд Трамп в конце прошлой недели заявлял, что встреча с Путиным возможна этим летом.

«The Times»