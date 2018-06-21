В Словакии задержали подозреваемого в терроризме по представлению Украины

У задержанного гражданина Украины был обнаружен венгерский паспорт. Мужчина подозревается в совершение ряда террористических актов на территории Украины.

Полиция Словакии сделала заявление о задержании в городе Кошице на запрос Киева мужчины, подозреваемого в совершении ряда террористических актов. Об этом сообщает ряд словацких СМИ, в том числе «Aktuality».

«Он был задержан по запросу Киева по линии Интерпола», – сказал представитель прокуратуры Кошице Милан Филичко.

Полное имя задержанного журналисты не называют. Издание «Noviny» сообщает, что он жил в Кошице в течение двух лет и фигурирует в ориентировках как «Владимир Г». Отмечается, что этот мужчина, гражданин Украины, получил венгерский паспорт на подставное имя.

Подчеркивается, что речь идет об обвинениях в терроризме.

По данным полиции, задержанный подозревается в «совершении таких преступлений, как нанесение умышленного вреда здоровью, угрозы убийства, незаконное удержание заложников, бандитизм, терроризм, нападение на должностных лиц и другие преступления». Кроме того, по данным словацкого телевидения, он занимался поставками оружия для террористических группировок.

У Окружного суда Кошице теперь есть 48 часов на решение о выдаче подозреваемого Украине.

«Сейчас мужчина находится под стражей в полиции, и если он окажется виновным в преступлениях, которые ему инкриминируют, то ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет», – сказал представитель словацкой полиции Мартин Вальдл.

«Aktuality»