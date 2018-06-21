Украине требуется предоставить статус «расширенных возможностей» в НАТО, – Вершбоу

Бывший заместитель Генсека НАТО Вершбоу считает, что это не только повысит оборонительные возможности самой Украины, но будет способствовать укреплению всего Альянса.

Бывший заместитель Генсека НАТО Александр Вершбоу призывает НАТО сделать новый шаг в отношениях с Украиной – предоставить Киеву статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Об этом он написал в статье для Real Clear World, сообщает «Голос Америки».

По его словам, сейчас присоединение Киева к НАТО невозможно из-за существующего положения безопасности, а также необходимости реформирования оборонного сектора Украины.

В то же время Вершбоу убежден, что приглашение Украины стать партнером с расширенными возможностями является естественным шагом в отношениях НАТО с Киевом.

НАТО ввело механизм партнерства с расширенными возможностями по диалогу и сотрудничеству (Enhanced Opportunities Partnership – ред.) в 2014 году. Целью этого партнерства является улучшение взаимодействия между странами-членами Альянса с ключевыми партнерами.

Статус ЕОР дается тем партнерам, которые вносят значительный вклад в миссии НАТО. Перечень стран-кандидатов включает Австралию, Финляндию, Грузию, Иорданию и Швецию.

Украины нет в этом списке, хотя, убежден Вершбоу, Киев соответствует всем критериям для этого статуса.

Он напомнил, что Украина принимает участие в миссиях НАТО, увеличила вклад в миссии по консультированию и обучению сил в Афганистане, оказывала значительную помощь операциям союзников на Балканах и в Средиземноморском регионе, и является одной из четырех стран без статуса членства, участвующих в Силах реагирования НАТО, наряду с Грузией, Финляндией и Швецией.

Также Украина направляет 5% валового внутреннего продукта на оборону – больше, чем любая страна-член НАТО. За четыре года войны с поддерживаемыми Россией силами на Донбассе Украина сформировала наиболее испытанную в боях военную силу на Европейском континенте и значительно укрепила военно-промышленный комплекс, отмечает эксперт.

«Никто так хорошо не знает Россию, как Украина, а также не имеет такого значительного практического опыта в противостоянии российским кибернападениям, дезинформации и другим формам «гибридной войны»», – пишет Вершбоу.

Он убежден, что для Альянса украинские возможности, знания и технические способности являются очень ценными.

«Украина показала, что она достойна перейти на новый уровень отношений с НАТО. Предоставление статуса ЕОР будет не только символическим признанием ее тяжелой работы в поддержку Альянса, но и укрепит безопасность НАТО», – подчеркнул Вершбоу.

Напомни, что программы партнерства Украины и НАТО блокирует Венгрия, в последний раз Украине был предъявлен ультиматум по пересмотру самой программы партнерства.

«Голос Америки»