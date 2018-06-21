Украинские военные поймали предателя перешедшего на сторону ОРДЛО

Бывший военнослужащий ВСУ Бидусенко, перешедший год назад на сторону ОРДЛО был пойман в результате проведенной армейской операции силами 93-й бригады ВСУ в зоне проведения ООС.

В результате военной операции схвачен бывший украинский военный Алексей Бидусенко, который год назад перешел на сторону российских оккупационных войск. Об этом сообщается на странице 93-й бригады в Facebook.

«В результате длительной сложной операции разведчиков 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр и тактической группы «Моспино» в Украину возвращен предатель Алексей Бидусенко, который год назад, 16 июня 2017 года, перешел на сторону российских оккупационных войск», – говорится в сообщении.

Зрадника передано правоохоронцямВ результаті тривалої складної операції розвідників 93-ї окремої механізованої бригади… Опубліковано 93-тя ОМБр 20 червня 2018 р.

Украинские военные отмечают, что сам факт его побега не вызвал особого удивления, поскольку старший лейтенант Бидусенко изначально производил впечатление трусливого неуверенного человека и ему не поручали работу связанную с секретными документами.

«Более интересным мы считали отследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады. Однако уровень компетенции Бидусенко разочаровал руководство оккупационных сил. Сначала его пытались использовать, однако затем выбросили, как тряпку на помойку», – сообщил командир бригады Холодный Яр полковник Владислав Клочков.

Пресс-служба 93-й бригады