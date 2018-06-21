Экономическая война с агрессором: как Украине правильно вести торговлю с Россией

Торговля со страной-агрессором является мощным экономическим оружием. С Россией нужно торговать, но только на благо национальных интересов Украины.

По данным Госстата, в первом квартале текущего года резко возрос импорт товаров из России в Украину: на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма импортных товарных поставок возросла до $2,6 млрд, при этом наши экспортные поставки в Россию снизились в квартальном измерении на 6,4% – до $1,2 млрд, пишет на страницах «Деловой Столицы» Алексей Кущ.

Отрицательное торговое сальдо в украинско-российской торговле составило $1,38 млрд, и это при том, что общий товарный торговый минус по итогам первого квартала со всеми странами мира едва превысил $1,4 млрд. Таким образом, ликвидировав дефицитность наших внешнеторговых операций с РФ, Украина вполне смогла бы выровнять свою внешнюю торговлю если не в плюс, то хотя бы в ноль.

Из приведенных выше цифр можно сделать несколько выводов. Во-первых, российский импорт бьет все рекорды по динамике роста, и если все пойдет в таком же темпе, то уже через несколько лет мы вполне можем приблизиться к показателям времен 2013-го. При этом наш экспорт продолжает сокращаться, что негативно влияет на общий показатель дефицита торгового баланса страны.

Происходит парадоксальная ситуация: страна-агрессор постепенно закрывает свой рынок для украинских товаров, при этом мы начинаем ускоренно раскрывать свой под российский импорт. Все это приводит к существенному торговому дисбалансу: если в общем объеме украинского экспорта российский рынок занимает всего 7,7%, то среди позиций импорта доля товаров «сделано в РФ» уже в два раза выше – 15,2%.

В современном глобализированном мире побеждает тот, кто набирает больше торговых очков, попутно обставляя страны-конкуренты. Это как масштабная игра в монополию, где вместо ячеек – ключевые мировые рынки, а вместо игроков – государственные менеджеры и дипломаты. Ну а фишка – это национальный торговый интерес, который нужно умело и при этом быстро двигать по свободным «квадратам».

Мерилом этой транснациональной игры становится сальдо внешней торговли – если оно профицитно, как у многих развивающихся стран, тогда ты умело подстраиваешься под координаты и параметры международной торговли, используя прямых конкурентов в своих целях, а если дефицитно – тогда используют уже тебя («глубоко дефицитно» – используют по полной программе индивидуально и группами стран).

Как это ни прискорбно звучит, на данный момент РФ в своей внешней торговле использует наш рынок, а не наоборот. Речь идет о взаимных поставках металла, лома черных металлов и угля.

А для аграриев чрезвычайно важны поставки относительно дешевых российских удобрений, и намерения правительства их ограничить вызвали обращения профильных ассоциаций касательно того, что блокировка российской «химии» приведет к закупке более дорогих мировых аналогов и росту себестоимости украинской аграрной продукции, что неминуемо повлияет на ее конкурентоспособность на международных рынках, где ценовое преимущество – это пока ключевой фактор нашей конкурентной борьбы.

Бороться качеством мы пока не научились. В этой связи весьма сложно сбалансировать национальный интерес, особенно учитывая, как его понимают различные группы общества.

Трудно найти более контроверсионную тему, чем тему торговли между Украиной и РФ. В этом контексте мы практически ничем не отличаемся от россиян, которые также пытаются ее трактовать, исходя из прошлых совковых ментальных установок. Ключевой осью дискурса здесь является тема взаимоотношений Сталина и Гитлера, СССР и нацистской Германии. У нас данная тема зачастую трактуется в том смысле, что «вы можете себе представить, чтобы Гитлер торговал со Сталиным во время Второй мировой?».

В Белокаменной используют примерно тот же ракурс, только применяют неизменяемый союз «если» для соединения двух противоположных тезисов: «если у нас война, то почему вы…». Ну и дальше все то же самое, только на этот раз фраза звучит: «вы можете себе представить, чтобы Сталин торговал с Гитлером во время Великой отечественной?».

Как показывает практика, даже самое ошибочное сравнение может найти вполне живое отражение в общественном сознании при условии, что оно имеет устойчивые отсылки к ментальным «закоулкам» основной массы индивидов и представлено простыми и емкими историческими аналогиями. В этом случае даже самое чудовищное сравнение будет выглядеть правдоподобно.

Но как правильно охарактеризовать сегодняшние взаимоотношения Украины и РФ в сфере торговли? Тем более что мы обречены на подобный формат взаимодействия на долгие годы.

Полностью заблокировать взаимную торговлю не удастся, даже если такая задача будет поставлена. Поэтому ключевой вопрос здесь – не как остановить такую торговлю, а как поставить ее на службу своим национальным интересам и во вред интересам противника.

Сегодняшнее противостояние Украины и РФ можно сравнить с эпохой холодной войны времен СССР и западного мира во главе с США. В принципе, несмотря на уверения об окончании холодной войны в конце 1980-х, мы наблюдаем ее реинкарнацию в несколько видоизмененной форме.

Во времена холодной войны также были зафиксированы достаточно жаркие военные конфликты с участием буферных стран, где главные противники сталкивались опосредованно: корейская война, вьетнамская компания, вторжение в Афганистан советский войск. Эти конфликты сопровождались огромными человеческими жертвами и разрушением экономической инфраструктуры. Но никогда западный мир не переставал торговать с СССР.

Хотя в США была принята знаменитая поправка Джексона – Вэника, которая ограничивала торговлю со странами, нарушающими права человека. Естественно речь шла в первую очередь об СССР. Заметим, ограничивала, но не прекращала. Фермеры из США с удовольствием продавали свою продукцию Союзу. Европа приняла активное участие в строительстве магистральных газопроводов по поставкам природного газа, при этом советские войска продолжали находиться в Восточной Европе, оккупированных странах Балтии и вели боевые действия в Афганистане.

Главные принципы времен холодной войны при торговле с СССР, которые нужно сейчас адаптировать Украине в своих торговых отношениях с РФ:

1) экспортировать товары с высоким уровнем добавленной стоимости, с тем чтобы замедлять структурное развитие экономики противника;

2) воздерживаться от экспорта стратегического сырья;

3) стимулировать поставки продовольствия, чтобы ослаблять продовольственную независимость и безопасность противника;

4) полностью отказаться от экспорта военных товаров и продукции двойного назначения, инновационных товаров и новых технологий;

5) импортировать стратегическое сырье;

6) воздержаться от импорта товаров с высоким уровнем добавленной стоимости, чтобы ослабить структурное развитие экономики противника.

При этом для тех предприятий, которые потеряли российский рынок, например «Мотор-Сич», должны быть запущены государственные программы торгового замещения. То есть государство должно тратить миллиарды гривень на программу создания украинского вертолета, а не на закупку французских машин для нужд полиции и МЧС.

На данный момент экспорт украинских товаров в РФ снизился с $16 млрд в 2011-м до $3 млрд в 2017-м. При этом импорт из РФ за этот же период сократился с $27 млрд до $7 млрд, а отрицательное торговое сальдо с минус $11 до минус $4 млрд.

При этом стремительно ухудшается структура нашего торгового оборота: если в 2013-м году украинский экспорт в Россию на 70% покрывал российский импорт в нашу страну, то по итогам прошлого года данный показатель сократился до 47%, то есть на один доллар нашего экспорта приходится более двух долларов российского импорта.

Наш общий торговый оборот выравнивает торговля услугами – тут сальдо в нашу пользу пока еще за счет транзита природного газа, но с 2011-го положительное сальдо сократилось с $7 млрд до $3 млрд.

По товарным позициям нашего экспорта больше всего сократились поставки продовольствия: падение почти в 20 раз – с более $2 млрд в 2011-2012 гг. до $102 млн в 2017-м. На втором месте по темпам падения – поставки продукции машиностроения: сокращение с $7,2 млрд в 2011-м до $1 млрд. Зато продажи древесины и продукции из нее, металлов и изделий из них, химии – сократились в два-три раза, а объемы поставок минеральных продуктов (руда, кокс и т. д.) почти не изменились.

Если оценивать структуру нашего экспорта в относительных величинах, то по сравнению с 2010 г. доля машиностроения сократилась с 41,7 до 31,4%, продовольствия – с 15,9 до 3%. Зато вырос удельный вес поставок древесины и продукции из нее (с 3,9 до 6,7%), металлов (с 23,6 до 31,3%), промышленных товаров (с 2,6 до 5,6%), химии (с 8,7 до 15,9%) минеральных продуктов (с 1,7 до 4,5%).

Что касается импорта товаров из РФ на украинский рынок, то по сравнению с 2010 г. с 66 до 47% сократились поставки минеральных продуктов, зато с 11 до 13,9% выросли продажи продукции машиностроения. Поставки химической продукции в общей структуре возросли с 9 до 24%.

Таким образом, в настоящее время во взаимной торговле Украины и РФ можно найти как хаотичное следование базовым правилам торговли Запада с СССР времен холодной войны, так и грубое нарушение выгодного для нас торгового формата. То есть в теме торговли Украины и РФ можно с равной долей успеха найти как #зраду так и #перемогу, что и делают многочисленные манипуляторы и популисты.

А вот что в ней найти действительно трудно, так это трезвый расчет, экономический прагматизм и четкое следование дорожной карте национальных интересов. Нам нужна своя законодательная «поправка Джексона – Вэника», которая станет тем универсальным предохранителем не только от дураков, но и от популистов, а также чиновников, которые искусно научились прятать под вышиванкой частный корпоративный интерес.

Алексей Кущ, «Деловая Столица»