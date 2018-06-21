Куда ведут связи организаторов украинского ЛГБТ-парада

В условиях Украины гей-парады – разновидность троллинга в отношении всего общества: как тех, кто не принадлежит к ЛГБТ, так и тех, кто входит в это сообщество. Троллинг организуется и осуществляется провокаторами, выступающими в роли «ЛГБТ-активистов».

В киевском «Марше равенства» участвовали три команды. Собственно участники марша – активисты ЛГБТ (Лесбиянки, Геи, Бисексуалы и Трансгендеры) и им сочувствующие, числом примерно в 2 тысячи человек. Охранявшая их полиция и Нацгвардия – три тысячи. И охваченные праведным зудом граждане, числом примерно 150, вышедшие протестовать против его проведения. В результате действий полиции было задержано 56 противников прайда, которых отпустили через несколько часов. Среди участников марша пострадавших не было. Сам марш продлился 20 минут.

Что это было?

Очевидно, что 20-минутный марш – не более чем информационный повод вокруг игр, которые ведут ЛГБТ – активисты, поскольку инициатором произошедшего были именно они. В настоящее время в рамках этих игр идет волна послемаршевых разборок на тему о том, кто больший, а кто меньший патриот Украины, а также комментариев, в основном в российских СМИ, обсасывающих тему марша вдоль и поперек.

Глава С 14 Евгений Карась высказал в адрес ЛГБТ-сообщества ряд обвинений. В кратком изложении они сводятся к следующему:

– Тема защиты прав ЛГБТ стала прикрытием для антигосударственной деятельности и абстрактно-пацифистской пропаганды, неуместной в воюющей стране;

– «Под радужный флаг» ушла группа левых активистов, ранее работавших на российские гранты, и не имевших к ЛГБТ никакого отношения. Эти новоявленные ЛГБТ-активисты по факту целенаправленно работают против Украины, портя ее имидж всеми доступными им способами и маскируя свою антигосударственную деятельность, маскируя ее под «борьбу за общечеловеческие ценности». Примером такого передергивания может служить плакат «Make Love Not Civil War» замеченный Карасем на нынешнем прайде. В стандартно-пацифисткий лозунг «Make Love Not War» чья-то шаловливая ручонка вписала слово «Civil», что придало плакату совершенно иной смысл.;

– Лозунги о защите прав человека, которыми прикрываются ЛГБТ-лидеры сплошь и рядом используются ими крайне избирательно. Так, руководитель Amnesty International – Украина, Оксана Покальчук, безразличная к судьбе украинских узников Кремля, неоднократно выступала с заявлениями об угрозе фашизма в Украине.

Все это происходит тогда, когда в каких-то 600 км от Киева наши солдаты гибнут, держа оборону от российских «ихтамнетов». Только ценой их жизней Киев живет настолько мирно, что городская администрация может разрешать проводить гей-парады и направлять для их охраны по 3000 полицейских и нацгвардейцев. И если в Украине что-то не так, отчего бы этим же ЛГБТ-активистам не провести гей-парад в Донецке – «в рамках достижения гражданского согласия и борьбы за прекращение гражданской войны», и для наглядной демонстрации того, насколько власть в «ДНР» «демократичнее и человечнее» киевской, и насколько киевская близка к «фашизму»? Но готов держать пари, что ни один из 2000 участников ЛГБТ-марша в Киеве не рискнет предпринять в Донецке такую попытку.

ЛГБТ-лидеры говорят о том, что требуют для членов своего сообщества равенства прав. Так вот, если бы обычный, без явной привязки к теме ЛГБТ человек вышел бы сегодня в Киеве с плакатом «Make Love Not Civil War», то он, с высокой долей вероятности, он получил бы в морду от патриотически настроенных граждан. Не за порыв к миротворчеству и призыв к любви – а именно за словечко «Civil», которое повторяет одного из штампов российской пропаганды. И российские пропагандисты, зная об этом, прячутся в колонне ЛГБТ, под защитой, – во-первых, полиции, а, во-вторых, внедренного в наше общество предрассудка о том, что сексуальные меньшинства бить нельзя, потому что у них тоже есть права. Но ЛГБТ нельзя ограничивать в правах по сравнению с другими людьми, не принадлежащими к ЛГБТ-сообществу и только. Такое равенство не подразумевает иммунитета от общегражданской ответственности за поступки, вызывающие негативную реакцию окружающих.

Есть у активности ЛГБТ-активистов и финансовая подоплека. Европейские и американские организации, озабоченные привитием украинцам демократических ценностей, выделяют немалые суммы на разного рода проекты по защите меньшинств, которые, якобы, притесняемы и страдают от этого. Естественно, что тут же рядом с такими спонсорами появляются люди, желающие эти суммы освоить. При этом, они совсем не обязательно они имеют какое-то отношение к ЛГБТ.

Покажите нам ваши проблемы – и вашу борьбу!

В последние 10-12 лет украинское общество стало намного терпимее к ЛГБТ-сообществу, что закрыло большую часть его проблем. Проблемы могут начаться лишь в том случае, если представители этого сообщества станут демонстрировать свою ориентацию агрессивно, навязчиво и максимально публично. На это, к слову, их и провоцируют в собственных корыстных целях активисты ЛГБТ, поскольку они, как никто другой, материально заинтересованы в том, чтобы таких проблем у их подопечных было как можно больше.

Но отношение к ЛГБТ стало терпимее вовсе не потому, что кто-то раз в год стал проводить 20-минутные гей-парады. Украинское общество стало в большей степени городским – лучше информированным благодаря Интернету и возросшей мобильности и терпимым к большему разнообразию социальных типажей. Для сравнения: в это же время в России, а также и в «ДНР»–«ЛНР», которые культурно к России близки идет обратный процесс – городская культура там разлагается и и отмирает. Как следствие, пидарасов, как слишком выделяющихся из толпы, там бьют. К тому же, российская ментальность по природе своей примитивно-криминальна, она максимально приближена к культуре первобытных племен, где сексуальным меньшинствам отведена роль на нижних этажах социальной иерархии. Вот почему лидеры ЛГБТ и не едут на Донбасс.

Таким образом, при внимательном анализе борцы за права ЛГБТ, организующие уличные шествия, оказываются банальными провокаторами. Они эпатируют общество с сознательной целью вызвать массовые беспорядки.

О тех, кто точечно и конкретно помогает реальным ЛГБТ, попавшим в сложное положение, а занимается демагогией вокруг этой темы вообще и в целом, провоцируя массовые беспорядки, речи сейчас, естественно, не идет. Но было бы, несомненно, интересно послушать этих людей – тек, кто способен предъявить список реальных дел. Возможно, они рассказали бы, как можно решать проблемы меньшинств, не привлекая для этого 3000 полицейских. Заодно было бы любопытно узнать, ходят ли эти, реальные, без кавычек, благотворители на 20-минутные гей-парады? И, если да, то помогает ли им это в их работе? Или посещение таких мероприятий для них вынужденная мера, чтобы крикливые махинаторы не оттеснили их уже полностью и окончательно от всякой спонсорской помощи?

В чем вообще смысл гей-парадов?

Как говорилось в известном мультфильме от этой картине очень большая польза – она дырку на обоях загораживает. Максимально скандализуя тему ЛГБТ и постоянно играя на обострение ситуации, присосавшиеся к ней провокаторы надевают на себя маску обиженных и притесняемых, фактически ставя себя над законом. Устрой сегодня СБУ проверку источников финансирования этих движений, тут же раздались бы вопли о том, что в Украине обижают геев. Так что с этим смыслом проведения прайдов налицо полная ясность. А что есть еще. Откуда вообще пошла эта традиция и ка кона зародилась?

Идея гей-парада заимствована с Запада – но там гей-парад не предполагает политической повестки и лозунгов, даже в замаскированном виде. Это просто яркий маскарад, проводимый в расчете на то, что никто не станет бить мирного клоуна, даже если точно известно, что этот клоун – гей, и что такие шествия будут способствовать установлению терпимого отношения к геям и вне маскарада, в обычной жизни. И если бы участники украинских гей-парадов были добросовестны, то целью их мероприятий также стало бы приучение граждан относится к ЛГБТ спокойно – идут себе и идут, не проявляя агрессии, не занимаясь обличением своих притеснителей, не призывая к революциям и даже не зазывая в свои ряды – просто яркий маскарад, на который можно посмотреть, улыбнуться и даже помазать его участникам рукой.

Но в наших условиях эта западная идея сильно мутировала, став инструментом провокации беспорядков, сеяния гражданской розни в воюющей стране, ведения замаскированной вражеской пропаганды и нанесения ущерба имиджу Украины.

Что с этим делать?

В наших условиях гей-парады – разновидность троллинга в отношении всего нашего общества: как тех, кто не принадлежит к ЛГБТ, так и тех, кто входит в это сообщество. Троллинг организуется и осуществляется провокаторами, выступающими в роли ЛГБТ-активистов с единственной целью: ради заработка путем привлечения спонсорской помощи. Никакой другой смысловой нагрузки украинские гей-парады не несут.

Разводилам, организующим такие шествия, нужен громкий скандал, который можно было бы долго обсасывать в СМИ, получая под это финансовую поддержку. При чем, для каждого из спонсоров требуется своя подача. Если речь идет о западных организациях, то им надо демонстрировать в каких тяжелых условиях проходят гей-парады в Киеве и просить денег на психологическую реабилитацию ЛГБТ,а также на маскарадные костюмы и перья к следующему параду.

Если о россиянах, которые втихаря подкармливают эти движения с целью порчи имиджа Украины – тогда нужен мордобой, пострадавшие и проломленные головы .

В любом случае разводилам нужен шум и скандал. А тема прав ЛГБТ стала щитом, за которым действуют аполитичные авантюристы, желающие заработать любой ценой – и просто вражеская агентура – провокаторы, сеющие ненависть и рознь в украинском обществе.

Сергей Ильченко, специально для «Украинско-Российское обозрение»