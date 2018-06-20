Генсек СЕ Ягланд собирается подать прошение о помиловании Сенцова

Ягланд настаивает на освобождении Сенцова по гуманитарным соображениям и готов подать прощение о помилование политузника. Вице-спикер Верховной Рады Украины Геращенко и вице-президентом ПАСЕ Арьев накануне обратились к Ягланду накануне его визита в Москву, с просьбой посодействовать освобождению Сенцова.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова по гуманитарным соображениям и заявил о готовности подать прошение о его помиловании. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я считаю, что господина Сенцова должны освободить по гуманитарным причинам. Он может быть помилован по гуманитарным причинам», – сказал Ягланд после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Москве.

«Если необходима просьба о его помиловании, я охотно ее подам на основании Европейской конвенции по правам человека», – добавил генеральный секретарь СЕ.

В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что накануне визита Генсека СЕ Ягланда в Москву она с вице-президентом ПАСЕ Владимиром Арьевым обратились к нему с письмом-требованием поднять в РФ вопрос немедленного освобождения украинских политзаключенных.

«Если Ягланд готов обратиться к В. Путину с просьбой об увольнении О. Сенцова и других пленников Кремля, он должен немедленно обратиться и добиваться их освобождения по гуманитарным причинам», – заявила Геращенко.

У вівторок, напередодні візиту Генсека РЄ Т. Янгланда в Москву ми з Volodymyr Ariev звернулися до нього з листом -… Опубліковано Iryna Gerashchenko 20 червня 2018 р.

Она добавила, что осознает, что вопрос освобождения политзаключенных «любитель Кремля» Ягланд может привязать к обещанию вернуть РФ в ПАСЕ без выполнения Россией резолюций Асамблеии по выполнению минских соглашений и деоккупации Крыма и Донбасса.

«Подчеркиваю, что немедленное освобождение заложников – это лишь одно из требований к РФ и только один из пунктов минских соглашений, где также говорится о прекращении огня, выводе иностранного оружия и техники и т.д.», – сказала вице-спикер.

«И санкции против России, которая убивает Олега, воюет на Донбассе, мучает украинцев в тюрьмах, разрушает Донбасс, украла Крым, должны продолжаться до полной деоккупации украденных территорий», – отметила Геращенко.

По ее мнению, заложников надо освобождать немедленно в это обязанность Генсека СЕ – требовать от президента РФ, страны-члена СЕ, соблюдения международного гуманитарного права и освобождение всех незаконно удерживаемых украинский.

«Ждем официального обращения Ягланда к Путину с требованием освободить заложников и политзаключенных. И Олега, и всех остальных в тюрьмах РФ и на оккупированных территориях», – сказала политик.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию с требованием к российским властям немедленно и безоговорочно освободить Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных в России и Крыму граждан Украины.

Государственный департамент США глубоко обеспокоен ростом числа политических и религиозных заключенных в России и призывает РФ срочно освободить этих людей.

«Интерфакс»