Россия хвастается своей военной группировкой в оккупированном Крыму

Глава российского военного ведомства уверенно заявляет, что крымская группировка способна дать отпор любому противнику. Он так же подчеркнул «уникальность» российской оккупационной группировке.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка войск в оккупированном Крыму позволяет России дать гарантированный отпор любому противнику. Об этом он сказал в среду на выездном заседании коллегии Минобороны РФ в Севастополе, передает «ТАСС».

По его словам, на оккупированном полуострове создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка.

«Ее современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию», – заявил Шойгу.

Он добавил, что заседание коллегии российского Минобороны впервые проходит в Крыму, который «всегда имел огромное значение» для России.

По его словам, «сегодня Крым продолжает играть важнейшую роль в обеспечении военной безопасности страны».

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконным. Против РФ были введены экономические санкции.

«ТАСС»