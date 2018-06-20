Суд в Москве наказал украинского болельщика

За попытку попасть на футбольное поле во время матча Россия – Саудовская Аравия, украинский болельщик приговорен судом к денежному штрафу.

Суд Москвы оштрафовал украинского болельщика за выход на поле во время футбольного матча между Саудовской Аравией и Россией в Лужниках. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

«Гражданин Украины Кравченко С.В. признан виновным в административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 тысяч рублей», – рассказала она.

Солопова отметила, что украинцу также запрещено посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий на 6 месяцев.

По ее словам, в судебном заседании выбежавший на поле болельщик признал свою вину.

Сообщается, что 15 мая Кравченко был признан судом виновным в «нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

Как сообщалось, по состоянию на начало июня около 6 тысяч украинцев приобрели билеты на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России с 14 июня до 15 июля.

«Интерфакс»