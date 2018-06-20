Нужно отобрать у России монополию на русский язык, – Евгений Киселев

Киселев отметил что в Украине есть свой уникальный вариант русского языка, не изученный до настоящего времени академически. Киселев так же подчеркнул, что он является единомышленником украинского писателя Андрея Куркова по вопросу использования русского языка в Украине.

Журналист Евгений Киселев рассказал о своем знакомстве с украинским писателем Андреем Курковым и его «небанальной идеи» по поводу русского языка в Украине. Киселев так же отметил необходимость изучения украинского варианта русского языка. Об этом журналист рассказал в своем интервью изданию «Главком».

«У него есть, оказывается, очень небанальная идея по поводу русского языка в Украине. «Звучит она примерно так: нужно отобрать у России монополию на русский язык, потому что украинская версия русского языка по сути дела является самостоятельной. Точно так же, как есть американская версия английского языка. И в этом плане я единомышленник Куркова, разделяю его убеждения», – отметил журналист.

«Но в отличие от американской версии английского языка, украинская не описана, не изучена», – добавил Евгений Киселев.

Напомни, что вчера журналист Аркадий Бабченко заявил, что спецслужбы России намеренны провести в Украине теракт для дестабилизации общественно-политической обстановки. Он так же опубликовал ориентировку на него самого, которую подготовили в ФСБ для киллера участвовавшего в покушении на него.

Так же Евгений Киселев пообещал станцевать на могиле Путина и поделился своими наблюдениями по типажу советских чекистов с которыми был знаком по преподавательской деятельности в Высшей школе КГБ.

В тоже время Россия заявила, что собирается занять место США в Совете ООН по правам человека. Ранее представитель США в ООН Никки Хейли заявила что ее страна выходить из Совета.

Напомним так же, что президент Украины Порошенко и Генеральный секретарь ООН Гуттериш обсудили в телефонном разговоре проблему несоблюдения Россией прав человека в оккупированном Крыму.

«Главком»