Россия собирается занять место США в Совете ООН по правам человека

Россия обещает «свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека». Именно с этой целью российское руководство хочет занять место в Совете.

Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в Совет ООН по правам человека (СПЧ) на 2021-2023 годы после того, как США объявили о выходе из организации. Об этом сообщили в представительстве России при ООН, передает российское издание «Интерфакс».

«Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы», – заявил пресс-секретарь российской дипмиссии Федор Стржижовский.

Кроме этого, в России раскритиковали решение США выйти из РПЛ.

«Видимо, США хотелось бы превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран. На этом фоне циничными представляются попытки США обвинить в политизации работы Совета и в провале своей инициативы практически весь мир», – сказал Стржижовский.

«Совет ООН по правам человека «является ключевой международной площадкой для сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека и работает на основе принципов беспристрастности, объективности, неизбирательности, конструктивного диалога и сотрудничества», – добавил он.

«Это орган ООН, который, как и вся система ООН, призван служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран. К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают.

Хотя ответ международного сообщества на их затеи по реформе Совета наглядно продемонстрировал их одиночество в этом вопросе», – заявил пресс-секретарь.

В РФ признают, что в работе СПЧ «есть недостатки, однако за прошедшее время Совет доказал свою жизнеспособность».

Напомним, посол США в ООН Никки Хейли во вторник, 19 июня, объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека.

«Наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и предвзятой организации, которая издевается над правами человека», – подчеркнула она.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гуттериш хотел бы, чтобы США остались членом СПЧ.

Напомним так же, что президент Украины Порошенко и Генеральный секретарь ООН Гуттериш обсудили в телефонном разговоре проблему несоблюдения Россией прав человека в оккупированном Крыму.

«Интерфакс»