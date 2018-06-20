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Новости

Хочу, как Бабченко, дожить до 96 лет и станцевать на могиле Путина, – Евгений Киселев

«Главком»
20 июня 2018

Журналист признался, что следит за своим здоровьем и надеется на изменения в России, а также пообещал станцевать на могиле Путина.

Журналист Евгений Киселев собирается прожить долгую жизни и надеется увидеть похороны нацлидера Владимира Путина. Об этом он рассказал в своем интервью изданию «Главком».

«Хочу тоже, как Аркадий Бабченко, дожить до 96 лет – а если повезет, и дольше – и непременно станцевать на могиле Путина», – сказал журналист.

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Ранее сообщалось, что Евгений Киселев никогда не питал иллюзий относительно личности нацлидера Путина, учитывая собственный педагогический опыт в Высшей школе КГБ. Журналист так же признался, что является единомышленником украинского писателя Андрея Куркова насчет русского языка в Украине.

Напомни, что вчера журналист Аркадий Бабченко заявил, что спецслужбы России намеренны провести в Украине теракт для дестабилизации общественно-политической обстановки. Он так же опубликовал ориентировку на него самого, которую подготовили в ФСБ для киллера участвовавшего в покушении на него.

«Главком»

Tags: Аркадий Бабченко, Владимир Путин, Евгений Киселев, Россия

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