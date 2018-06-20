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Новости

Крымскотатарский активист Рамзанов готов опознать пытавших его силовиков

«Крым.Реалии»
20 июня 2018

Рамазанов даже составил фоторобот одного из пытавших его российских силовиков. Соответствующее ходатайство было подано суду адвокатом Рамазанова Ладиным.

Исмаил Рамазанов, которого в оккупированном РФ Крыму подозревают в экстремистских высказываниях, ходатайствует провести опознание российских силовиков, которые пытали его при задержании. Об этом сообщил защитник Рамазанова, адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин, передает «Крым.Реалии».

По его словам, в деле Рамазанова свидетелем проходит некий Максименко, по данным следствия – администратор группы Zello, в которой были допущены вменяемые подозреваемому высказывания.

Вместе с тем, такую же фамилию имеет один из избивавших его в день задержания правоохранителей.

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«Исмаил пояснял мне, что, когда сотрудники правоохранительных органов избивали и пытали его в служебном автомобиле – выламывали пальцы, душили, били – они обращались к одному из них Максименко Александр Викторович.

Этот человек был без маски, Исмаил нарисовал его фоторобот, который мы приобщили к протоколу допроса», – рассказал Ладин.

«Также мой подзащитный попросил провести опознание сотрудников, конвоировавших его после задержания, потому что они все время от времени снимали маски, и очные ставки с ними.

Еще мы ходатайствовали провести опознание свидетеля Максименко, который якобы – администратор группы. Слишком много Максименко на одно уголовное дело», – подытожил он.

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Адвокат ознакомился с лингвистической экспертизой по делу Рамазанова и усомнился в компетентности эксперта.

«У меня возникло очень много вопросов к экспертизе. Указаны фразы, вырванные из контекста. Экспертизу проводил эксперт ФСБ Виноградов, уже известный по делу Сулеймана Кадырова. Виноградов указывает, что у него высшее образование и какие-то дополнительные курсы по специализации «лингвист».

Насколько же мне известно, у него высшее медицинское образование, а не профильное филологическое. Поэтому, даже не читая выводы эксперта, возникают большие вопросы к его компетентности», – пояснил Ладин.

19 июня Рамазанову предъявили уточненное обвинение по ч. 1 ст. 282 (возбуждение вражды и ненависти и унижение группы лиц по национальному признаку) и ч. 1 ст. 222 (хранение патронов) Уголовного кодекса РФ. Рамазанов свою вину не признает.

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23 января российские силовики обыскали дом крымского татарина Исмаила Рамазанова, которого обвинили в пропаганде экстремизма.

Позже подконтрольный Кремлю Симферопольский райсуд арестовал задержанного.

«Крым.Реалии»

Tags: крым, крымские татары, оккупация, пытки, Россия

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