США выходят из Совета ООН по правам человека

Власти США считают Совет ООН по правам человека «лицемерным и предвзятым органом», и не найдя поддержки среди других стран в вопросе его реформирования, приняли решение покинуть Совет.

Посол США в ООН Никки Хейли во вторник, 19 июня, объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает «Reuters».

«Мы исходим из Совета ООН по правам человека, поскольку ни одна из стран не имеет смелости присоединиться к нашей борьбе за реформирование лицемерного и предвзятого органа», – подчеркнула Хейли.

«Наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и предвзятой организации, которая издевается над правами человека», – добавила она.

«Этот шаг не является отходом США от наших обязательств относительно прав человека», – отметила посол.

Соединенные Штаты долгое время угрожали выходом из организации, если она не будет реформирована. США обвиняют орган в том, что он является антиизраильским.

На прошлой неделе активисты и дипломаты заявили, что переговоры с Соединенными Штатами о реформировании Совета не соответствуют требованиям Вашингтона, и предположили, что администрация Трампа выйдет из Совета.

На днях Соединенные Штаты подвергаются интенсивной критике из-за отделения детей нелегальных мигрантов от своих родителей на границе с Мексикой. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в понедельник призвал Вашингтон прекратить свою «бессовестную» политику.

Соединенные Штаты бойкотировали Совет ООН по правам человека в течение трех лет при президенте Джордже Буше-младшем.

Год назад посол Никки Хейли заявила, что Вашингтон пересматривает свое членство в Совете и призвала к его реформе и устранение «хронической антиизраильской предвзятости».

Орган, созданный в 2006 году, имеет постоянный пункт на своей повестке дня о возможных нарушениях, совершенных Израилем на оккупированных палестинских территориях. Вашингтон добивается устранения этого вопроса с повестки дня.

В прошлом месяце Совет ООН проголосовал за расследование убийств в Газе и обвинил Израиль в чрезмерном применении силы. Соединенные Штаты и Австралия были единственными, кто проголосовал против. Посол Израиля в Женеве раскритиковал решение Совета за «распространение лжи против Израиля».

В тоже время, Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гуттериш хотел бы, чтобы США остались членом Совета ООН по правам человека. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

«Совет по правам человека является частью общей архитектуры прав человека ООН, которая играет очень важную роль в защите прав человека во всем мире», – подчеркнул Гуттериш.

«Совет по правам человека является межправительственным органом из 47 членов в рамках системы ООН, которая не только прилагает усилия, чтобы способствовать и защищать права человека, но также рассматривает возможные нарушения прав и дает рекомендации по ним», – говорится в заявлении.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, в свою очередь, заявил, что новость о выходе США из Совета по правам человека «разочаровывает».

«Грустная, если не очень странная новость. Учитывая то, в каком состоянии сейчас находятся права человека в мире, США должны наращивать свое участие в Совете, а не уходить», – написал комиссар в Twitter.

"Disappointing, if not really surprising, news. Given the state of #HumanRights in today's world, the US should be stepping up, not stepping back" — UN Human Rights Chief #Zeid following USA decision to withdraw from U.N. Human Rights Council.#StandUp4HumanRights

— UN Human Rights (@UNHumanRights) June 19, 2018