Порошенко обсудил с генсеком ООН миротворческую миссию на Донбассе

Так же в беседе были затронуты вопросы связанные с вызволением украинских политузников из российских тюрем и ситуация с репрессиями против крымских татар и украинских активистов в Крыму.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. Об этом сообщили на сайте президента.

«Президент проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе. Был поднят вопрос о более активном привлечении ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе», – говорится в сообщении.

Отдельное внимание Порошенко и Гуттериш уделили освобождению украинских политзаключенных,которые незаконно содержатся в РФ.

«Порошенко также выразил обеспокоенность в связи с критическим ухудшением ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму», – отметили в пресс-службе президента.

Ранее в МИД заявли, что в «нормандском формате» нет концепта и консенсуса относительно миротворцев на Донбассе.

Пресс-служба президента Украины