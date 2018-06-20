123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Порошенко обсудил с генсеком ООН миротворческую миссию на Донбассе

Пресс-служба президента Украины
20 июня 2018

Так же в беседе были затронуты вопросы связанные с вызволением украинских политузников из российских тюрем и ситуация с репрессиями против крымских татар и украинских активистов в Крыму.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. Об этом сообщили на сайте президента.

«Президент проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе. Был поднят вопрос о более активном привлечении ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе», – говорится в сообщении.

Тимошенко – украинский Муссолини. Консолидация клептократии «Новым курсом»

Отдельное внимание Порошенко и Гуттериш уделили освобождению украинских политзаключенных,которые незаконно содержатся в РФ.

«Порошенко также выразил обеспокоенность в связи с критическим ухудшением ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму», – отметили в пресс-службе президента.

Ранее в МИД заявли, что в «нормандском формате» нет концепта и консенсуса относительно миротворцев на Донбассе.

Пресс-служба президента Украины

Tags: донбасс, крым, ООН, политузники, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены