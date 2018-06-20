Увидев первый раз Путина, я сразу понял к чему он приведет Россию, – Евгений Киселев

Типаж советского чекиста характерно отличается дремучестью взглядов на жизнь и политику, параноидальной подозрительностью и постоянными попытками завербовать своих сторонников.

Журналист Евгений Киселев много лет назад был преподавателем персидского языка в Высшей школе КГБ. Позже, когда он впервые увидел Владимира Путина, то вспомнил свой педагогический опыт и сравнил психологические типажи своих бывших учеников с российским нацлидером. Об этом он рассказал в своем интервью изданию «Главком».

«Когда я первый раз увидел Путина, то сразу вспомнил тех самых «взрослых дядечек». Я тогда сказал себе: «Черт возьми, как же он похож на моих бывших учеников». Та же вкрадчивая манера говорить, такой же изучающий взгляд, та же привычка изъясняться на странной смеси полублатного жаргона и «чекистского» канцелярита, какие-то ценностные вещи, странные представления о добре и зле, которые из него вдруг вылезают… », – подчеркнул Киселев.

После этого у Евгения Киселева не осталось сомнений насчет того, куда все это приведет Россию возглавляемую Путиным. С первого взгляда и на основание своего педагогического опыта журналист сделал однозначные выводы относительно нацлидера России.

«Поэтому с Путиным мне изначально все было все ясно, благодаря тому прошлому опыту. Когда я его увидел, сразу вспомнил своих студентов из КГБ. Как раньше писали в учебниках по литературе: «Типичный представитель своего класса», – добавил журналист.

В интервью Евгений Киселев подробно поделился своими впечатлениями о преподавании в высшей школе КГБ. Из этого откровения становится ясен психологический портрет типичного советского чекиста, каким является Путин.

«Самое неприятное, что там было – это контингент, с которым приходилось работать. Я преподавал язык взрослым дядечкам гораздо старше меня, оперативным работникам КГБ в звании капитанов и майоров, и даже один был совсем немолодой, седоватый подполковник. Все они готовились к длительной командировке в Афганистан. Люди эти были дремучих взглядов. На жизнь, на мир, на будущее страны… Я попал в совершенно другую среду, которая мне была чужда и токсична. И от нее очень скоро захотелось сбежать», – поделился журналист наблюдениями из свой прошлой педагогической работы.

Киселев отметил еще одну особенность советских чекистов – их постоянную вербовочную деятельность.

«Все они еще отличались тем, что любое общение с посторонним человеком у них вольно или невольно переходило в сеанс «оперативной разработки», то есть изучения собеседника на предмет последующей вербовки. Люди этой профессии воспринимают любую попытку откровенного общения как «вербовочный подход», выражаясь их специфическим языком!», –

На уточняющий вопрос журналистов о воинском звании в годы преподавания в Высшей школе КГБ, Евгений Киселев сказал, что в те годы не имел никакого звания. Капитана запаса вооруженных сил СССР он получил уже после Афганистана, за работу переводчиком.

«Высшей школе КГБ я был штатским человеком, без погон. Преподавателям иностранных языков не требовалось проходить аттестацию в качестве офицеров госбезопасности. Мы работали как вольнонаемные, то есть гражданские люди, которым не требовалось ни специальное образование, ни допуск ко всевозможным секретам. И в этом смысле мало чем отличались, допустим, от буфетчиц в тамошней столовой или от сотрудниц бухгалтерии. Для уроков языка даже было специально отведено отдельное крыло здания, чтобы мы лишний раз не видели, кто преподает нашим ученикам так называемые «чекистские» дисциплины и не слышали через дверь или через перегородку, о чем идет речь на этих совершенно секретных занятиях», – подчеркнул Киселев.

Напомни, что вчера журналист Аркадий Бабченко заявил, что спецслужбы России намеренны провести в Украине теракт для дестабилизации общественно-политической обстановки. Он так же опубликовал ориентировку на него самого, которую подготовили в ФСБ для киллера участвовавшего в покушении на него.

Так же Евгений Киселев пообещал станцевать на могиле Путина.

«Главком»