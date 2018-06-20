Россия требует комфортных условий для продвижения своих гауляйтеров в Украине, – Цимбалюк

В России врут постоянно. Новым витком официального вранья стали требования пересмотра информационной политики Украины. Естественно – выборы на носу, вот и мечтают подсунуть украинцам очередного гауляйтера.

Сначала Россия объявила события на Майдане госпереворотом и напала на Украину. Президент РФ лично врал, называя российских военных в Крыму «народной самооборонной» и посылал всех в военторг, об этом пишет на своей странице в Facebook Роман Цимбалюк.

Потом Кремль отправил этих людей воевать на Донбасс, более 10 тысяч погибших.

Россия врала про «добровольцев», врала про «отпускников», врала по «шахтеров и трактористов».

Сначала Россия объявила события на Майдане госпереворотом и напала на Украину.Президент РФ лично врал, называя… Опубліковано Roman Tsymbaliuk 20 червня 2018 р.

Российская армия сбила МН17, врут до сих пор.

Россия выдумала сначала «поезда дружбы», а позже «славянского мальчика».

Россия долбила и долбит по украинским позициям уже пятый год.

Еще здесь выдумали «хунту», «бандеровцев» (их кстати готовили в Польше), «нацистов», «карателей» и «фашистов».

И вот сегодня, в МИД РФ требуют от Украины пересмотреть государственную политику в области формирования теле– и радиоконтента, а также отменить непропорционально жесткие ограничения на ввоз в страну печатной продукции.

Для чего?

Чтобы это вранье вливать беспрепятственно в уши украинцам.

Роман Цимбалюк, Facebook