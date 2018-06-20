Россия требует комфортных условий для продвижения своих гауляйтеров в Украине, – Цимбалюк

В России врут постоянно. Новым витком официального вранья стали требования пересмотра информационной политики Украины. Естественно – выборы на носу, вот и мечтают подсунуть украинцам очередного гауляйтера.
Сначала Россия объявила события на Майдане госпереворотом и напала на Украину. Президент РФ лично врал, называя российских военных в Крыму «народной самооборонной» и посылал всех в военторг, об этом пишет на своей странице в Facebook Роман Цимбалюк.
Потом Кремль отправил этих людей воевать на Донбасс, более 10 тысяч погибших.
Россия врала про «добровольцев», врала про «отпускников», врала по «шахтеров и трактористов».
Сначала Россия объявила события на Майдане госпереворотом и напала на Украину.Президент РФ лично врал, называя…
Опубліковано Roman Tsymbaliuk 20 червня 2018 р.
Российская армия сбила МН17, врут до сих пор.
Россия выдумала сначала «поезда дружбы», а позже «славянского мальчика».
Россия долбила и долбит по украинским позициям уже пятый год.
Еще здесь выдумали «хунту», «бандеровцев» (их кстати готовили в Польше), «нацистов», «карателей» и «фашистов».
Тимошенко – украинский Муссолини. Консолидация клептократии «Новым курсом»
И вот сегодня, в МИД РФ требуют от Украины пересмотреть государственную политику в области формирования теле– и радиоконтента, а также отменить непропорционально жесткие ограничения на ввоз в страну печатной продукции.
Для чего?
Чтобы это вранье вливать беспрепятственно в уши украинцам.
Роман Цимбалюк, Facebook