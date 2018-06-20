Пляски на крови и костях. Тверской о мундиале в России на фоне войны с Украиной

Россия искренне радуется мундиалю, не задумываясь о цене «праздника»: пятый год продолжается российская война на аутсорсе с Украиной унося жизни украинских граждан, украинские политузники осужденные по надуманным обвинениям – томятся в российских тюрьмах…

Вы простите, что я сегодня все об одном. Просто внутри все кипит и рвется, как-то совсем по-живому и на части, пишет на своей странице в Facebook Александр Тверской.

«Сегодня случилось событие мирового мастштаба» – это о футболе.

Вы простите, что я сегодня все об одном. Просто внутри все кипит и рвется, как-то совсем по-живому и на части."Сегодня… Опубліковано Александром Тверским 19 червня 2018 р.

А война на 5-й год так и не стала ни для кого событием мирового масштаба.

Отдельно взятая человеческая жизнь, так и не стала мирового масштаба краеугольным камнем. Главным ориентиром не стала. Не поместилась в этот масштаб, затерялась в нем и позабытая сгинула.

Цель так и не перестала оправдывать средства. Ценности стали ценниками. Убеждения разменной монетой. Приоритеты общества остались лежать в средневековом склепе.

А весь мировой масштаб уместился с комфортом на кремлевском коврике одного тирана и убийцы.

Остались поводы. Химическая атака в Сирии – это повод для обеспокоенности.

Аннексия и оккупации территорий суверенного государства – это повод для озабоченности.

Еждневные убийства украинцев – это не повод не смотреть футбол, организованный убийцами, на территории убийц.

Репрессии крымских татар – а кто это вообще такие? Мы из группы почти вышли! Видели гол?

Олег Сенцов и еще семь десятков иностранных заложников в России – это не повод не плясать и не радоваться жизни. Праздник ведь.

Сбитый гражданский Боинг – это повод для повода выразить настороженность.

Как сказал один либерал по фамили Алекшковский: «А если бы Сенцов радовался ЧМ, то вы бы его тоже заклевали?»

«Широк русский человек. Не мешало бы сузить» (с) Достоевский

Вот и сузился весь. До «событий мирового масштаба». Сужался бедный в смирительной рубахе, оскреплялся в шорах, одухотворялся, перекрещиваясь, да топорик занося над невинными, особому пути придерживался в кандалах и сузился наконец до блевотины у ларька, но какой восторженно-внушительной формы рисунок этот – формы «мирового масштаба».

Александр Тверской, Facebook