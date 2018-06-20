«Они работают»: Политтехнологи Трампа и Орбана взялись за Тимошенко

Тимошенко, готовясь к президентским и парламентским выборам нанимает американских политтехнологов Бирнбаум и Галан, специализирующихся на продвижении кандидатов на выборах в разных странах. В резюме нанятых Тимошенко политтехнологов значится их работа на избирательной компании Трамп и Орбана.

Осенью 2017 года в Киев из США прилетел политический консультант Джордж Бирнбаум. За более чем 25 лет на рынке политического консалтинга он помог получить или сохранить власть таким противоречивым деятелям, как венгерский премьер Виктор Обран или президент Азербайджана Ильхам Алиев. А в 2016-м – стать президентом США Дональду Трампу. Во время выборов работал в команде Барри Беннетта – старшего советника Трампа, а затем стал партнером его компании Avenue Strategies. Пока его бывший клиент обустраивался в Белом доме, Бирнбаум искал себе новых. Об этом пишет на страницах «Громадського» Максим Каменев.

В Украину он приехал вместе с коллегой по Avenue Strategies, 29-летней Владой Галан. Она знает русский язык, ведь родилась и провела детство в Одессе. В Киеве Бирнбаум и Галан вели переговоры с Юлией Тимошенко – председателем партии «Батькивщина». В марте этого года компания Avenue Strategies сообщила, что начинает официально продвигать имидж Юлии Тимошенко в США.

Тема политических консультантов – одно из табу у украинских политиков. Обычно они опровергают любую информацию о сотрудничестве с политтехнологами.

Для политиков эта тема неудобная, ведь услуги технологов стоят недешево. Кандидаты в депутаты или президенты не любят подробно объяснять, откуда берут деньги на выборы. Технологи же воздерживаются от комментариев из-за условий контракта, одним из которых обычно является конфиденциальность.

Консультанты не всегда получают за свои услуги «белую» зарплату. Так для американского технолога Пола Манафорта информация о сотрудничестве с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и российским олигархом Олегом Дерипаской обернулась судебным процессом в США.

Прилетев в Киев осенью 2017 года, Бирнбаум и Галан провели своеобразный тур по офисам крупнейших украинских партий. Собеседники «Громадського», близкие к Avenue Strategies, утверждают – технологи встречались с лидером «Народного фронта» Арсением Яценюком, Вадимом Новинским из «Оппозиционного блока», и, наконец, Юлией Тимошенко.

Политики предпочитают не говорить публично, о чем с ними общались. Вадим Новинский лишь отметил, что действительно встречался с ними дважды, но отказался от услуг, хотя и считает их профессионалами. Арсений Яценюк общения с технологами не прокомментировал.

Собеседник «Громадського», близкий к Avenue Strategies, рассказывает, что во время встречи с Юлией Тимошенко американцы подчеркнули: для них важно, чтобы лидер «Батькивщины» подписала с ними официальный контракт. Галан спрашивала Тимошенко, что для этого нужно сделать, и та сообщила, что хочет встретиться с Дональдом Трампом.

«Галан уточнила, как хорошо Тимошенко владеет английским, в ответ лидер«Батькивщины» заверила, что достаточно хорошо. Но когда Влада перешла на английский, Тимошенко не смогла поддержать разговор», – говорит собеседник «Громадського».

С президентом США Тимошенко встретилась 5 февраля этого года.

Произошло это накануне «молитвенного завтрака» – мероприятия, на котором глава Белого дома встречается с иностранными политиками и бизнесменами. Попасть туда можно было только приобретя приглашение. Сборы от «завтрака» идут на благотворительность. Тимошенко посетила мероприятие, заняв место прямо напротив трибуны, с которой выступал Трамп.

За две недели Avenue Strategies подписала полугодовой контракт на лоббирование интересов Тимошенко в США. Контракт до 20 августа 2018 года и может быть продлен. За это время Avenue Strategies может получить $390 тыс. При этом $130 тыс. задатка компания получила от малоизвестной фирмы TWO PATH LLC. Сама Тимошенко и «Батькивщина» отрицают, что нанимали американцев.

Бирнбаум и Галан, хотя и проигнорировали вопрос «Громадського», никогда не скрывали, что занимаются политическим консалтингом. В конце концов, об этом свидетельствует их официальная биография на сайте Avenue Strategies.

Согласно ей, Бирнбаум занимается избирательными кампаниями с 1992 года. Долгое время сотрудничал с премьер-министром Израиля Беньянином Натаньяху, кроме того, участвовал в кампаниях канцлера Австрии Альфреда Гузенбауэра, премьер-министра Болгарии Сергея Станишева и его румынского коллеги Келина Попеску-Тэричану, президента Сербии Бориса Тадича и других.

Партнером Avenue Strategies Бирнбаум стал в 2017-м, после совместной работы с основателем этой компании Барри Беннеттом над победой Дональда Трампа. «Бирнбаум сосредоточится на внешней политике, возможно, он также будет лоббировать интересы иностранных правительств в Вашингтоне», – сказал тогда Беннетт о новом партнере.

О том, что Бирнбаум в 2017 году готовился к избирательной кампании в Украине, упоминается в его профайле в Wikipedia.

Несмотря на то, что Влада Галан моложе своего коллеги, она принимала участие в избирательных кампаниях в 12 странах мира, отмечается на сайте Avenue Strategies. Кроме США, работала в странах Западной Европы, на Балканах и даже в Африке. Согласно официальной биографии, специализируется на разработке избирательных стратегий и на работе с социальными сетями.

Бирнбаума и Галан можно считать последователями известного американского политического технолога Артура Финкильштейна. Бирнбаум работал с ним с 2003 года, Галан некоторое время работала в компании Финкильштейна.

Этот политический консультант считается одним из идеологов проведения так называемых «отрицательных кампаний». Финкильштейн сосредоточен не на построении положительного имиджа кандидата, а на распространении негативной информации об оппонентах. Он применял стратегию «отклонения голосов» – формулу, построенную на лозунгах, которыми пренебрегают соперников. «Негатив, негатив, негатив, потому что вы не сможете выиграть другим способом», – говорил он.

«Громадське» позвонило Барри Беннетту, чтобы узнать, действительно ли его компания помогла Тимошенко увидеть Трампа и переспросить, чем именно его партнер Джордж Бирнбаум занимается во время визитов в Киев. Руководитель Avenue Strategies общаться с журналистами отказался и через секретаря передал, что у него слишком плотный график, поэтому в ближайшее время он не сможет это сделать. Юрист компании Avenue Strategies Джон Мино вообще не стал говорить с «Громадським».

Однако, 16 июня «Громадському» стало известно, что компания Two Paths LLC, официально от имени лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко 20 февраля 2018 заключила контракт на оказание лоббистских услуг с компанией Avenue Strategies, 11 мая этого года разорвала его. Об этом говорится в документе, размещенном в реестре департамента юстиции США.

Некоторые детали методов работы команды Беннетта обнаруживает расследование, опубликованное в апреле прошлого года изданием Politico.

В распоряжении журналистов оказались письма, которые иностранным политикам рассылал еще один партнер Барри Беннета – Кори Левандовски. Он предлагал за вознаграждение организовать встречи с Дональдом Трампом и вице-президентом США Майклом Пенсом. Левандовски тогда это никак не комментировал. Зато Барри Беннетт сообщил: таким образом Левандовски якобы искал клиентов для Avenue Strategies.

В то же время Беннетт подчеркивал, что партнер пытался привлечь международных клиентов не для лоббирования их интересов в США, а для предоставления услуг политического консалтинга. «Лоббирование – это относительно небольшая часть нашего бизнеса. 90% нашего бизнеса связано с тем, чтобы быть человеком, который знает, кому звонить, что делать. Мы не подводим людей к президенту или вице-президенту», – сказал тогда Беннетт.

После той истории его пути с Левандовски разошлись. Меньше чем через год Беннетт наоборот объяснял – его компания будет помогать Тимошенко встречаться с американскими политиками, а об услугах политического консалтинга ни словом не обмолвился.

Однако сразу два собеседника «Громадського», связанных со штабом лидера «Батькивщины» и Avenue Strategies, утверждают – американские консультанты сотрудничают с Тимошенко не только в США, но и в Украине. Во время визитов в Киев Джордж Бирнбаум и Влада Галан якобы работают над стратегией Тимошенко и анализом данных социальных сетей.

Показательно, что в начале апреля Тимошенко завела официальную страницу в социальной сети Facebook. «ФБ – реальная сила прямого действия. И сила, способная освобождать от должностей высших чиновников, формировать волонтерское движение и созвать Майданы», – говорится в первом заметке оппозиционерки от 13 апреля.

История контракта, который Avenue Strategies получило на продвижение имиджа Тимошенко в США, оставляет много вопросов. Если Тимошенко может самостоятельно встретиться с президентом США, зачем ей помощь в продвижении имиджа? Если сотрудники компании Барри Беннета приезжают в Киев, означает ли это, что контракт действует и на территории Украины? Почему этим вопросом в компании Avenue Strategies занимаются люди, которые всю свою карьеру посвятили разработке стратегий избирательных кампаний?

На все эти вопросы невозможно получить официального ответа. Ведь Avenue Strategies не комментирует контракт. Зато Юлия Тимошенко и депутаты ее фракции «Батькивщина» вообще опровергают сотрудничество с компанией Беннетта. Не сообщает Тимошенко и о том, кто входит в ее избирательный штаб.

Хотя фактически она уже начала избирательную кампанию. 15 июня она анонсировала проведение всеукраинского форума под названием «Новый курс для страны». По информации СМИ, кроме американских консультантов, она сотрудничает и с украинскими технологами Виктором Котигоренко и Виктором Войналовичем.

Максим Каменев, «Громадське»