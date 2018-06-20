Хочу, чтоб кончилась война, – Тверской

Хочу, чтобы Крым вернулся под украинские и крымскотатарские знамена. Хочу, чтобы Путин ушел из Сирии и прекратил там убивать и разрушать. Хочу, чтобы все украинские и крымскотатарские заложники были освобождены и вернулись к своим родным.

Хочу, чтобы мои соотечественники платили самой мелкой монетой за свое многолетнее равнодушие и лояльность к преступной власти. За свою трусость, пассивность, инфантильность сегодня — завтра будут платить их дети. Я против детей не воюю. Это просто закономерность, пишет на своей странице в Facebook Александр Тверской.

Хочу, чтобы России в ее имперском виде, пожирающим чужие народы и страны, не существовало.

Хочу, чтоб кончилась война. Хочу, чтобы Крым вернулся под украинские и крымскотатарские знамена.Хочу, чтобы Путин… Опубліковано Александром Тверским 19 червня 2018 р.

Для Путина и его мафии хочу международного трибунала или мучительной смерти.

Хочу красивых, свободных от «братской, спасительной любви» дышащих вольно, Донецка и Луганска.

Для российских оккупантов хочу украинской пули.

Для российских либералов, оппозиционеров хочу дверцу, которая впускает войну.

Для Украины хочу будущего без России, без русского мира, без русских ценностей, без русских праздников, без русских церквей и без всего уродливого советского наследия.

Хочу, чтобы украинцы никогда не прощали, ибо это залог их выживания.

Хочу отмщения и возмездия всем , отдающим приказы и всем исполняющим приказы.

Защитников Украины хочу видеть живыми, вернувшимися, обнимающими на своих порогах матерей, жен и детей.

Осиротевшим семьям хочу сил пережить. Не знаю как.

Ждущим с войны хочу терпения и надежды. На плечах ваших мужчин сегодня держится ваш мир и будущее нации.

Украине хочу независимости и самобытности.

России хочу медленно гореть, взрываться и сыпаться, ибо самовосхваление уже давно перешло в самообожание, а то неизбежно в саморазрушение. Нет, хочу быстрее.

Хочу, чтоб кончилась война.

Александр Тверской, Facebook