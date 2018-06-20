Смертельно для российских танков. ВСУ готово встретить непрошеных гостей

По опыту войны в ВСУ в значительной мере была усилена противотанковая составляющая. Украина готова дать отпор российским танкам на линии фронта в Донбассе, «сюрпризы» россиянам уже не пришлись по вкусу.

Совсем не так давно обсуждались мысли о создании мобильных противотанковых групп для реагирования на использование противником бронетехники на фронте. И вот буквально на днях пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады рассказывая о довольно будничном событии – посещении расположения бригады на фронте начальником Генерального Штаба ВСУ генералом армии Виктором Муженко вдруг засветила в полной красе своих противотанкистов, пишет на страницах «Деловой Столицы» Михаил Жирохов.

И как оказалось – не так уж мало противотанковых комплексов «Стугна-П» и «Корсар» на фронте, и есть мобильные комплексы для их применения. Чего тут только не было – от мотоциклов и ЛУАЗиков до вполне вменяемой «технички» на базе джипа.

Однако наиболее интересным оказался вариант установки на телескопической мачте на БРДМ-2. Такой вариант возможен только потому, что «Стугна» имеет дистанционное управление и позволяет совершать пуск ракеты по цели не только нажатием кнопки на пусковом устройстве, но и с выносного пульта. Насколько такая система эффективна судить сложно, но учитывая то, что она находится на вооружении в боевой бригаде, которая каждый день воюет, то вполне можно предположить, что достаточно эффективна.

Это, кстати, отчасти подтверждают и официальные сводки от штаба проведения объединенной операции – именно в зоне ответственности 93-й бригады чаще всего уничтожается вражеская техника. Буквально на днях фигурировал ГАЗ-66.

И еще – наверное впервые получила подтверждение информация о том, что комплексы, которые идут в армию, имеют «полный фарш», характерный для экспортных вариантов. Речь идет об установке тепловизоров 4-го поколения «HAWK» производства британо-итальянской компании «Selex Leonardo», которые хорошо видны на фото. Это большой успех нашей оборонки – впервые на отечественном противотанковом комплексе появился тепловизор. И вместе с ним возможность оператору комплекса увидеть человека на расстоянии до 15 км, бронемашину или танк – до 20 км, вертолет – до 40 км, а самолет – до 70 км.

Причем ранее этот тепловизор устанавливался исключительно для арабских заказчиков (хотя при принятии на вооружение в далеком уже 2011 г. такой вариант обсуждался), для собственных вооруженных сил был вариант более скромный – с установкой более дешевой продукции турецкой «ASELSAN».

В целом же учитывая дальность поражения ракет той же «Стугны» в 5 км с учетом фиксации и идентификации целей равных такому комплексу на данном театре боевых действий просто нет. Сюда стоит добавить и уже упоминавшуюся мобильность, когда комплекс «вдруг» может оказаться буквально на любом участке, расчет отработать и, не дожидаясь «ответки» уйти.

Но по всей видимости, насыщение армейских частей больших количеством ПТУРов отечественного производства только начинается. Уже на полном серьезе обсуждают производство варианта советского самоходного ПТРК «Штурм». Эти машины до войны состояли на вооружение ВСУ, однако в боях по разным причинам применялись не часто. Автору известен только один случай удачного применения в ходе зимней кампании 2015 г. под Дебальцево. Тогда расчет одной такой боевой системы из состава одной из артиллерийских бригад записал на свой счет сразу два уничтоженных Т-72 российского-оккупационных войск. Причем по некоторым данным это были танки из состава печально известной ЧВК «Вагнер».

Так, вот корпорация «Укринмаш» предлагает для вооружения ВСУ ПТРК «Штурм-СМ-2» на базе МТ-ЛБ. При этом вооружение будет чисто отечественное – 152 мм ПТРК из серии «Стугна» – «Скиф» – «Барьер» с ПТУР РК-2М. Причем пусковая установка из четырех ракет будет устанавливаться на телескопической трехметровой мачте, которая может убираться внутрь корпуса. В этом плане крайне не случайными выглядят варианты установки на БРДМ-2 – вполне вероятно в боевых условиях отрабатываются основные элементы будущего комплекса. Еще восемь ракет будут составлять возимый боекомплект.

Интересно, что вместо стандартного пулемета калибра 7,62 мм производитель предлагает установить боевой комплекс «Ива» с 12,7 мм пулеметом и 30-мм автоматическим гранатометом АГС-17 производства черниговской компании «Чезара».

При массе в 14,5 тонн «Штурм-СМ-2» будет способен развивать скорость в 70 км/ч по шоссе и 45 км/ч по бездорожью. Кроме того, комплекс сохранит амфибийные возможности оригинальной МТ-ЛБ.

То, что этот проект вполне возможно реализовать за достаточно небольшие деньги показывает опыт переоборудования МТ-ЛБ в санитарный вариант МТ-ЛБ-С от фирмы НПК «ВК Система» из г. Васильков Киевской области. Принятая на вооружение в 2015 г. она оснащена оборудованием для оказания первой медицинской помощи и может перевозить 4 тяжело раненных в положении лежа на носилках, 8 легко раненных в положении только сидя или 4 человек сидя и 2 лежа. Время погрузки-выгрузки одного раненого на носилках составляет не более одной минуты.

Посмотрим как дальше будут развиваться события вокруг этого проекта, однако он презентовался еще на международной выставке «Оружие и безопасность-2017» и тогда не вызвал особого внимания со стороны военных. По всей видимости, пока еще играет фактор того, что фирма, которая предлагает проект, негосударственная.

В очередной раз можно констатировать, что система вооружения пехотных частей ВСУ по опыту войны перетерпела огромные изменения. Так, в значительной мере была усилена противотанковая составляющая. И при надлежащем финансировании буквально в ближайшие пару лет проблема со старением советских противотанковых комплексов и насыщением армии отечественными ракетами будет закрыта.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»