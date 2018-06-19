Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» на территории Великобритании по просьбе «Нафтогаза», пытающегося взыскать с российской компании 2,6 миллиарда долларов.

В течении полчаса, после того как это случилось, представители масс-медиа по телефону и скайпу обратились за комментариями к российскому экономическому аналитику, специалист по нефтегазовому рынку Михаилу Крутихину. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

«Ситуация позорная. Газпром должен платить (он сам признал решение стокгольмского арбитража окончательным и не подлежащим обжалованию еще при заключении соглашений с Нафтогазом Украины). Более того, он и средства для выплаты по иску зарезервировал. Но (!) нет решения из Кремля – и газпромовцы вертятся, как уж на сковородке, выдвигая смехотворные апелляции и рискуя потерями в Европе. Главное – доложить боссу, что оказывают отпор украинским врагам», – написал аналитик.

В Лондоне заморозили активы Газпрома и за полчаса на меня вышли по телефону и скайпу из шести СМИ с просьбами о… Опубліковано Mikhail Krutikhin 19 червня 2018 р.

Так же Крутихин подчеркнул, что, в итоге, потери «Газпрома» могут оказаться куда больше, чем при нормальном соблюдении наложенных на него исковых обязательств. Аналитик порекомендовал Алексею Миллеру не заниматься «показухой для Путина», несмотря на то, что она кажется «куда важнее», а выполнить долговые обязательства по иску.

«Украинско-Российское обозрение»