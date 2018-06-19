России нужно не столько убить меня, сколько совершить теракт в Украине, – Бабченко

В Украине действуют десятки террористических групп инспирированных российскими спецслужбами и ожидающие своего часа «X» для совершения терактов с целью вызвать общественно-политическую дестабилизацию..

Спецслужбы РФ организовали покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко, чтобы совершить террористический акт и дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом сам Бабченко рассказал в эксклюзивном интервью в эфире программы «PRIME:Муждабаєв».

«По словам Германа, на территории Украины существуют десятки других террористических групп. Ничего не закончилось. Это только одна ячейка, одна террористическая сеть, а их несколько. И даже у Пивоварника был не один Герман, у него еще есть люди. Деньги сюда заходят, людей они сюда засылают. Говорить нужно не о моем убийстве, дело не в моем убийстве. Они же не хотели убить Аркадия Бабченко, чтобы убить Аркадия Бабченко. Дело заведено не по убийству Аркадия Бабченко, а по террористическому акту путем убийства Аркадия Бабченко. Им нужен был террористический акт для раскачки ситуации», – рассказал журналист.

Он также добавил, что, по его мнению, это не последний подобный случай, и РФ будет дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине.

«В списке был назван Илья Богданов (бывший офицер ФСБ, который перешел на сторону Украины – «15 минут»). Богданова пытались похитить два года назад, прошло два года – его в очередной раз хотят убить. Наверное, можно рассчитывать, что через два года будут новые попытки. Скорее всего, раньше, потому что все это идет к выборам. К выборам президента Украины они, безусловно, будут раскачивать ситуацию», – добавил Аркадий Бабченко.

Антон Геращенко в эфире программы «PRIME:Муждабаєв» также рассказал, что российские спецслужбы финансируют террористические акты на территории Украины, в том числе – покушения на государственных деятелей.

«Одно из доказательств участия РФ в финансировании терроризма на территории Украины – это факт покушения на меня. В декабре 2016 года в Украину было прислано два человека, которые ранее жили в Крыму. Их фамилии Якуб и Жиренко – ранее судимые граждане, которым дали задачу приехать в Украину и убить меня. (…) Почему этот факт является, в числе прочих, доказательством финансирования Россией терроризма? Дело в том, что когда они приехали в Украину, мне посчастливилось, как и Аркадию Бабченко, так как им (Якубу и Жиренко – «15 минут») российские спецслужбы дали контакт человека, который должен был им помогать, но он уже был перевербован СБУ. Поэтому, когда они приехали, об этом стало известно СБУ, их действия документировали, за каждым шагом следили. В их квартире была установлена прослушка, в машине, поэтому были задокументированы десятки часов их переговоров с их российскими кураторами», – рассказал Антон Геращенко.

Кроме того, у СБУ есть доказательства, что убийства полковника украинской разведки Шаповалова и полковника контрразведки Вознова также были организованы спецслужбами РФ.

«Все это попадает под конвенцию о запрете финансирования терроризма, которую Россия подписала. Эта конвенция заявляет, что государства, подписавшие ее, обязуются не финансировать террористические действия на территории других государств и в своей стране. На этих примерах мы будем доказывать, что Россия финансирует терроризм и финансирует убийства на территории других стран для того, чтобы призвать европейские страны, США разрывать экономические связи с Россией», – добавил Геращенко.

Как уже сообщалось, вечером во вторник, 29 мая, журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook сообщил о том, что в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли, сославшись на сообщение от его супруги. Позже в МВД Украины заявили, что Бабченко скончался в машине скорой помощи от полученных травм. 30 мая в СБУ сообщили о задержании организатора покушения на журналиста и что сам Аркадий жив. Его «убийство» было инсценировкой. В СБУ заявили, что в ходе спецоперации получили неоспоримые доказательства террористической деятельности России на территории Украины.

Шевченковский районный суд Киева 31 мая избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца без права внесения залога подозреваемому в организации покушения на Аркадия Бабченко Борису Герману.

Сам Герман в суде заявил, что сотрудничал с украинской контрразведкой и выявлял российских агентов в Украине. Он также указал личность человека, который «отвечает в фонде Путина, в частном фонде, за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину». Его имя – Вячеслав Пивоваркин. Местоположение Пивоварника неизвестно – СБУ считает, что он находится в России.

«PRIME:Муждабаєв»