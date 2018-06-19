В Кремле намекнули как освободить Сенцова

По версии Пескова незаконно осужденный украинский политузник Сенцов должен подать Путину прошение о помиловании. Общественный резонанс никак не способен повлиять на «басманное» правосудие России.

Для помилования украинского режиссера Олега Сенцова предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «ТАСС».

В то же время, по его словам, общественный резонанс не может повлиять на решение суда.

«Резонанс общественный никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда Российской Федерации. Это совершенно разные измерения», – сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию о том, что ряд российских режиссеров и деятелей культуры опубликовали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать Сенцова.

Песков отметил, что в Кремле узнали об этом обращении из средств массовой информации.

Еще в 2016 году Вера Савченко рассказывала, что Сенцову предложили написать прошение о помиловании.

В марте 2018 года в Кремле заявили, что Путин поручил своей администрации проработать список на помиловании 16 человек, который ему передала Ксения Собчак и в котором есть Сенцов.

Олега Сенцова задержали в Крыму 10 мая 2014. Его обвинили в подготовке терактов и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Сенцов голодает 37 день в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как «Белый медведь».

Он требует отпустить всех украинцев, содержащихся в РФ.

7 июня американский ПЕН-центр написал о Сенцове Путину и главе ФИФА, к этому воззванию присоединился известный американский писатель Стивен Кинг..

Свои подписи под письмом поставили 48 человек, в том числе писатели Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушди, Джонатан Франзен, Маргарет Этвуд, Пол Остер, певица Патти Смит, композитор Стивен Сондхайм и другие.

В тоже время, все договоренности по посещению Олега Сенцова украинским омбудсменом Людмилой Денисовой оказались сорванными.

«ТАСС»