Что тянет Трампа в объятья Путина?

Трамп органически не способен к длинным серьезным переговорам. Однако ему позарез нужны внешнеполитические успехи. Именно поэтому он взял на себя роль главного переговорщика с «изгоями».

Официозная пресса и околокремлевские аналитики с плохо скрываемым торжеством пишут о том, что в ближайшие недели состоится то, о чем Путин мечтал последние полтора года. А именно: российско-американский саммит. И из Москвы, и из Вашингтона одна за другой следуют утечки, – пишет на страницах «Ежедневный Журнал» Александр Гольц: подготовка к встрече двух президентов идет полным ходом.

Интерес публики подогрела публикация «Вашингтон пост» о том, как сотрудники Трампа саботировали отданное прошлым летом указание хозяина Белого дома о подготовке саммита. Ожидания также подогревают следующие сообщения: Трамп настаивал на возвращении России в «большую семерку», а еще американский президент якобы убеждал других западных лидеров, что Крым принадлежит России на законных основаниях.

На первый взгляд, это очевидное доказательство того, что западная политика изоляции Москвы не принесла результатов. Российские комментаторы изо всех сил намекают, что встреча Путина и Трампа обречена стать триумфом Кремля, который стоически выдержал давление «враждебных сил».

Действительно, наличие Трампа в Белом доме существенно облегчило международное положение России. Еще недавно Путин с его представлениями о мировой политике как о бесконечной игре с нулевым результатом казался безумно устаревшим, застрявшем в XIX веке. Но на его счастье президентом самой влиятельной страны мира стал человек, придерживающийся сходных взглядов.

К тому же, не отягощенный знаниями о чем бы то ни было, включая об устройстве современных международных отношений. Четверть времени участники G7 посвятили России: отлично, давайте пригласим Путина и выскажем ему в лицо наши претензии. Трампу невдомек, что эту функцию не слишком успешно выполняет Совет Безопасности ООН. Особенность же Большой семерки в том, что это международный клуб демократических государств, объединенных общими ценностями. Ценностями, которые ничего не значат для Путина. И, как видим, не слишком много для Трампа.

Казалось бы, налицо победа путинской стратегии. Начиная с взятия Крыма в 2014 году, внешнеполитическая стратегия России чрезвычайно проста: мы заставим вас общаться с нами, все время создавая новые проблемы и угрозы. Не хотите прямого военного столкновения в Сирии, чреватого третьей мировой? Значит, придется общаться с Россией. Опасаетесь новой гонки вооружений, которая выглядит неизбежной после презентации Путиным его ядерных мультиков? Развертываем новые переговоры на российских условиях.

Москва заняла столь большое место на переговорах G7 по одной причине: она совершенно сознательно поставила себе целью стать проблемой, а точнее — угрозой для Запада. На наших глазах происходит глобальное перераспределение ролей в мировой политике. Сейчас уместно вспомнить, что в 1990-е Россия, которая решительно отказывалась от советского наследия, искала новое место на международной арене.

Именно тогда появилась теория, что Москва могла бы представлять интересы коллективного «цивилизованного мира» в переговорах со странами, которые сначала именовались «изгоями», а потом (в угоду политкорректности) «проблемными государствами»: Северной Кореей, Ираном, Ливией, Йеменом и т.п. Этой теории не суждено было воплотиться в жизнь. Правители-автократы, они – кто угодно, только не идиоты: предпочитают договариваться сразу с «главным начальником».

Проблема была в том, что президенты США (а только хозяин Белого дома может быть «главным начальником» в глазах «изгоев») брезговали непосредственно вести переговоры с аятоллами и Кимами. К тому же, никогда нет никаких гарантий, что тебя не надуют. А выглядеть наивным дурачком в глазах избирателей не хотелось. Однако с приходом Трампа все поменялось. Он органически не способен к длинным серьезным переговорам, к сложным компромиссам. Неслучайно, вместо таких переговоров по тарифам, он просто начал торговую войну с Китаем. Ему было скучно согласовывать позиции в декларации «семерки». Однако ему позарез нужны внешнеполитические успехи.

Именно поэтому он взял на себя роль главного переговорщика с «изгоями». Важнейшей его победой стала в целом бессмысленная встреча с Ким Чен Ыном. За высокопарными фразами о первой встрече лидеров США и КНДР скрывается «сухой остаток», который уж точно не в пользу США. Единственный конкретный результат – отказ от совместных маневров США и Южной Кореи. То есть, выполнение одного из требований Пхеньяна.

Взамен – согласие Кима на денуклеаризацию. Но не КНДР, а, внимание, Корейского полуострова. В результате, неизбежно возникнет вопрос о наличии ядерного оружия на американских боевых кораблях, которые заходят в южнокорейские порты. Неизбежно встанет вопрос об отказе от политики Пентагона «не отрицать и не подтверждать» факт наличия ядерного оружия на кораблях ВМС. Но все это Трампу невдомек. Главное – эффектная телекартинка.

А теперь настала очередь Путина. Не исключено, что еще одному американскому президенту привидится что-то в глазах хозяина Кремля. Вполне вероятно, что и Путину, вслед за Ким Чен Ыном, удастся надуть Трампа, который уж точно мало что понимает в стратегических вооружениях и военном балансе. Подозреваю, что именно по этой причине сотрудники Трампа опасались выпускать шефа на встречу с Путиным.

Однако даже вероятный тактический выигрыш не может скрыть новой стратегической реальности. Новое платье примерили не только США. Россия окончательно утвердилась в роли главного изгоя планеты, государства, от которого можно ждать только плохого. Именно лидером такого государства обречен быть Путин в сценарии Трампа. И это куда важнее, чем возможные успехи предстоящего саммита…

Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»