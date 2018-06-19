Что тянет Трампа в объятья Путина?

Трамп органически не способен к длинным серьезным переговорам. Однако ему позарез нужны внешнеполитические успехи. Именно поэтому он взял на себя роль главного переговорщика с «изгоями».
Официозная пресса и околокремлевские аналитики с плохо скрываемым торжеством пишут о том, что в ближайшие недели состоится то, о чем Путин мечтал последние полтора года. А именно: российско-американский саммит. И из Москвы, и из Вашингтона одна за другой следуют утечки, – пишет на страницах «Ежедневный Журнал» Александр Гольц: подготовка к встрече двух президентов идет полным ходом.
Интерес публики подогрела публикация «Вашингтон пост» о том, как сотрудники Трампа саботировали отданное прошлым летом указание хозяина Белого дома о подготовке саммита. Ожидания также подогревают следующие сообщения: Трамп настаивал на возвращении России в «большую семерку», а еще американский президент якобы убеждал других западных лидеров, что Крым принадлежит России на законных основаниях.
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На первый взгляд, это очевидное доказательство того, что западная политика изоляции Москвы не принесла результатов. Российские комментаторы изо всех сил намекают, что встреча Путина и Трампа обречена стать триумфом Кремля, который стоически выдержал давление «враждебных сил».
Действительно, наличие Трампа в Белом доме существенно облегчило международное положение России. Еще недавно Путин с его представлениями о мировой политике как о бесконечной игре с нулевым результатом казался безумно устаревшим, застрявшем в XIX веке. Но на его счастье президентом самой влиятельной страны мира стал человек, придерживающийся сходных взглядов.
К тому же, не отягощенный знаниями о чем бы то ни было, включая об устройстве современных международных отношений. Четверть времени участники G7 посвятили России: отлично, давайте пригласим Путина и выскажем ему в лицо наши претензии. Трампу невдомек, что эту функцию не слишком успешно выполняет Совет Безопасности ООН. Особенность же Большой семерки в том, что это международный клуб демократических государств, объединенных общими ценностями. Ценностями, которые ничего не значат для Путина. И, как видим, не слишком много для Трампа.
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Казалось бы, налицо победа путинской стратегии. Начиная с взятия Крыма в 2014 году, внешнеполитическая стратегия России чрезвычайно проста: мы заставим вас общаться с нами, все время создавая новые проблемы и угрозы. Не хотите прямого военного столкновения в Сирии, чреватого третьей мировой? Значит, придется общаться с Россией. Опасаетесь новой гонки вооружений, которая выглядит неизбежной после презентации Путиным его ядерных мультиков? Развертываем новые переговоры на российских условиях.
Москва заняла столь большое место на переговорах G7 по одной причине: она совершенно сознательно поставила себе целью стать проблемой, а точнее — угрозой для Запада. На наших глазах происходит глобальное перераспределение ролей в мировой политике. Сейчас уместно вспомнить, что в 1990-е Россия, которая решительно отказывалась от советского наследия, искала новое место на международной арене.
Именно тогда появилась теория, что Москва могла бы представлять интересы коллективного «цивилизованного мира» в переговорах со странами, которые сначала именовались «изгоями», а потом (в угоду политкорректности) «проблемными государствами»: Северной Кореей, Ираном, Ливией, Йеменом и т.п. Этой теории не суждено было воплотиться в жизнь. Правители-автократы, они – кто угодно, только не идиоты: предпочитают договариваться сразу с «главным начальником».
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Проблема была в том, что президенты США (а только хозяин Белого дома может быть «главным начальником» в глазах «изгоев») брезговали непосредственно вести переговоры с аятоллами и Кимами. К тому же, никогда нет никаких гарантий, что тебя не надуют. А выглядеть наивным дурачком в глазах избирателей не хотелось. Однако с приходом Трампа все поменялось. Он органически не способен к длинным серьезным переговорам, к сложным компромиссам. Неслучайно, вместо таких переговоров по тарифам, он просто начал торговую войну с Китаем. Ему было скучно согласовывать позиции в декларации «семерки». Однако ему позарез нужны внешнеполитические успехи.
Именно поэтому он взял на себя роль главного переговорщика с «изгоями». Важнейшей его победой стала в целом бессмысленная встреча с Ким Чен Ыном. За высокопарными фразами о первой встрече лидеров США и КНДР скрывается «сухой остаток», который уж точно не в пользу США. Единственный конкретный результат – отказ от совместных маневров США и Южной Кореи. То есть, выполнение одного из требований Пхеньяна.
Взамен – согласие Кима на денуклеаризацию. Но не КНДР, а, внимание, Корейского полуострова. В результате, неизбежно возникнет вопрос о наличии ядерного оружия на американских боевых кораблях, которые заходят в южнокорейские порты. Неизбежно встанет вопрос об отказе от политики Пентагона «не отрицать и не подтверждать» факт наличия ядерного оружия на кораблях ВМС. Но все это Трампу невдомек. Главное – эффектная телекартинка.
А теперь настала очередь Путина. Не исключено, что еще одному американскому президенту привидится что-то в глазах хозяина Кремля. Вполне вероятно, что и Путину, вслед за Ким Чен Ыном, удастся надуть Трампа, который уж точно мало что понимает в стратегических вооружениях и военном балансе. Подозреваю, что именно по этой причине сотрудники Трампа опасались выпускать шефа на встречу с Путиным.
Однако даже вероятный тактический выигрыш не может скрыть новой стратегической реальности. Новое платье примерили не только США. Россия окончательно утвердилась в роли главного изгоя планеты, государства, от которого можно ждать только плохого. Именно лидером такого государства обречен быть Путин в сценарии Трампа. И это куда важнее, чем возможные успехи предстоящего саммита…
Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»