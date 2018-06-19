Одиночество Татарстана. В России не нашлось противников языковой реформы

Языковую реформу Кремля поддержал 61 регион, против – только Татарстан. В проекте постановления Госдумы не оказалось ни слова о том, что национальные языки должны оставаться в обязательной части программы

Скандальный законопроект об изучении в школах национальных языков полностью готов к принятию в ближайший вторник, 19 июня. Накануне комитет по образованию Госдумы РФ окончательно дал ему путевку в жизнь, сопроводив заверениями в намерении «полностью переписать» документ ко второму чтению. Однако, изучив то, что уже легло на бумагу, можно сделать вывод, что примирительные слова юридически не закреплены и смахивают на обещания не расширять НАТО на восток, пишет на страницах казанского издания ««БИЗНЕС Online» Ольга Вандышева.

«Изучение национальных языков не будет перенесено в факультативную часть»

«Он несовершенен», – недвусмысленно охарактеризовал глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов скандальный «языковой» законопроект перед тем, как поставить подпись под рекомендацией его принять.

Он признал, что инициатива вызвала «неоднозначную реакцию» и «большие споры» в национальных республиках, а в адрес комитета поступило более 220 обращений от граждан и групп граждан, большинство из которых критиковали законопроект и требовали его отклонить полностью.

Но интересно и другое. Выяснилось, что на законопроект поступило 68 положительных отзывов от законодательных собраний регионов и 72 – от глав их исполнительной власти. Поддержал законопроект 61 субъект Российской Федерации. Не поддержал и отправил отрицательные отзывы только один регион – Татарстан. Все остальные предпочли красноречиво промолчать.

Никонов между тем продолжал расшаркиваться. Он клятвенно заверил собравшихся, что изучение национальных языков не будет перенесено в факультативную часть образовательной программы.

«Этого не предполагалось и не предполагается, и мы должны и решением комитета, и при принятии во втором чтении закрепить, что это будет в обязательной части федерального государственного образовательного стандарта. Безусловно. На этот счет не должно быть никаких опасений. Эта норма будет закреплена специально в том предложении, которое формулирует комитет. Мы предлагаем отдельную поправку в 11-ю статью закона об образовании», – заявил глава комитета.

Насчет «не предполагалось» он несколько погорячился, поскольку в законопроекте содержится, напомним, следующая формулировка: «Факультативные и элективные учебные предметы… включая родной язык из числа языков народов Российской Федерации и государственный язык республик Российской Федерации».

Вторая принципиальная позиция Никонова, уравновешивающая первую, заключается в том, что в качестве родного языка можно будет выбирать и русский. Напомним, именно это положение и стало точкой достижения компромисса. Опасения регионов о том, что «великий и могучий» в качестве родного просто «вышибет» все остальные, на комитете не прозвучали.

Неприятную пилюлю, как водится, подсластили обещанием денег. Депутаты предлагают создать специальный фонд «поддержки изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации, включая языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока».

«Как будет называться этот фонд, мы не знаем, но он будет с серьезным государственным финансированием», – с легкостью пообещал Никонов.

Благодаря этому фонду, по задумке парламентариев, можно будет решить наболевшую проблему создания учебников и пособий по родным языкам. Как рассказал Никонов, на территории России используется 277 языков, только по пяти из них существуют утвержденные учебники: по татарскому, башкирскому, алтайскому, хакасскому и чеченскому, а примерные образовательные программы разработаны для 13 языков.

В итоге скандальный документ, как пообещал Никонов, претерпит существенные изменения. «Мы его предлагаем полностью переписать», – сказал глава комитета, но подтвердил, что документ будет отредактирован только ко второму чтению. Почему это нельзя сделать до первого чтения, депутат не пояснил.

Основным докладчиком, который представит законопроект на сессии, определили наиболее активного из его авторов – депутата Алену Аршинову. Никонову тоже будет дано слово для содоклада.

«Эвенкийцы разбросаны по 10 регионам. скажите, пожалуйста, кто им должен готовить учебники?»

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов на заседании в основном поддакивал Никонову. Он подтвердил, что законопроект требует существенной доработки, но при этом сказал, что в итоге удалось выйти на тот текст, который «хотелось бы видеть в конце работы».

«Мы подтверждаем концепцию, выработанную в рамках рабочей группы. Текст уже практически есть… Там с правовой точки зрения есть то, что нужно по-другому немножко изложить, особенно в части, касаемой добровольности. Нашими гражданами воспринимается только добровольный выбор языка. Но речь идет не об этом, а о праве выбора», – несколько путано пояснил Гильмутдинов, затем снова добавил, что «надо еще немного поработать» над документом, и попросил учесть предложение «нашего комитета».

Также он в очередной раз завел речь о том, что государственные языки регионов и родные языки народов – это две большие разницы.

«Мы обозначили проблему статуса государственных языков. Мы их приравниваем к родным языкам и дальше двигаемся. Но у нас есть и Конституция, и федеральные законы, которые дали право субъектам определять статус государственных языков. Они это законами регулируют. И тут не до конца все с юридической точки зрения определено, – продолжил Гильмутдинов. – Я подтверждаю, что изучение родных, государственных языков (про государственные он ловко добавил от себя – прим. ред.) должно быть в обязательной части. Я член президентского совета по межнациональным отношениям, и президент в Йошкар-Оле, когда говорил об обеспечении родителям добровольного выбора, ни в коем случае ни одного слова не произнес о том, что нужно изъять из обязательной части изучение родных языков. Об этом он вообще не говорил! Я бы хотел, чтобы все это понимали».

Наконец, он горячо поддержал передачу полномочий по разработке учебных пособий и методик преподавания на федеральный уровень. Сами регионы оказались к этому не способны.

«Мы неоднократно обращали внимание на удручающее положение с изучением родных языков. Многие дети учат родной язык вообще без учебников. Конечно, это неправильно. Мы в министерство просвещения направили обращение из 22 пунктов, чтобы улучшить работу по сохранению языков… Должна быть на федеральном уровне системная работа. Не времени от времени… Например, эвенкийцы разбросаны по 10 регионам. Скажите, пожалуйста, какой регион им должен готовить учебники, программы и пособия? Никто! Ребята не виноваты, что так происходит», – заявил Гильмутдинов.

Добавим, что и четверть века самостоятельной языковой политики Татарстана тоже не привела к появлению качественных учебников и эффективных методик преподавания татарского языка – с этим не спорит никто, включая президента РТ Рустама Минниханова, который неоднократно критиковал за это минобразования РТ. Что ж, остается лишь верить, что деньги, кадры и желание заняться данным вопросом найдутся у Москвы.

Гильмутдинов резюмировал, что в целом поддерживают позицию рабочей группы и «с этим подходом можно было бы выйти на итоговый документ».

«У нас нет принципиальных разногласий», – с довольным видом прокомментировал вступление коллеги Никонов и добавил, что обязательность изучения родных языков, которая появится ко второму чтению, будет давать гарантии получения образования на родном языке. Но про государственные языки он не сказал ни слова.

«И Сергей Владиленович все прекрасно понимает»

В целом вопрос на комитете обсуждался 40 минут. Затем корреспонденту «БИЗНЕС Onlinе» удалось на ходу поговорить с Гильмутдиновым, который куда-то сильно спешил. Отвечая на вопрос относительно «усилий Татарстана», Ильдар Ирекович упомянул чуть ли не все ветви федеральной власти.

– Есть понимание всех наших партнеров. И администрации [президента], и правительства, и депутатского корпуса. Есть полное понимание. Законопроект касается всей страны. И управление внутренней политики понимает. И Сергей Владиленович [Кириенко] все прекрасно понимает.

– Но ведь надо признать, что есть немало граждан и организаций, которые выступают резко против. И в том числе с радикальными заявлениями.

– Вы знаете, – неожиданно остановился Гильмутдинов. – Это люди, которые к системе образования не относятся. Они никогда в школе не были. И на этой волне хотят себе какой-то политический багаж заработать. Не более того.

После этого депутат снова вернулся на «свою» волну и продолжил путь по думским коридорам:

– Надо всех успокоить. Нужно предметно заниматься и понимать, о чем идет разговор. И не надо говорить обо всем и ни о чем.

– То есть вы утверждаете, что можно не беспокоиться о том, что государственные языки будут задвинуты?

– Нет, конечно! Такой задачи не ставилось! Возможно, коллеги немножко сгустили краски, – сделал еще одно предположение Гильмутдинов. – Потому что многие не знают системы национального образования, не понимают, как в школе идет процесс обучения, не знают, что все идет через федеральные государственные стандарты, что у образовательных программ нескольких вариантов. Есть с родными языками. Есть программы без родных языков.

Затем он еще раз повторил, что уже сегодня есть право выбора языка, но надо окончательно закрепить, чтобы выбор был за родителями и чтобы и у русских был свой выбор в рамках этого предмета.

– Даже в комитете по образованию не стали обсуждать проект закона, потому что рабочая группа уже выработала предложения и видно, что он не будет таким. И принимается постановление. Концепция вроде правильная, а текст написан неправильно, потому и применяется эта норма. В проекте постановления указано, на какой результат мы выходим. И плюс еще, чтобы не было беды, мы всерьез на федеральном уровне поднимаем тему изучения родных языков. Будет и специальный фонд, и про учебники говорим.

– Но ведь по статусу родные и государственные языки – это два разных понятия.

– Поэтому мы и сказали, что с вопросами государственных языков с правой точки зрения еще не все решено. Надо еще поработать.

Что ж, хотелось бы в очередной раз пригласить главного переговорщика от Татарстана Ильдара Гильмутдинова на интернет-конференцию с читателями «БИЗНЕС Online». Не пора ли спокойно и развернуто объяснить татарам и другим народам страны, о чем договорились государственные мужи за закрытыми дверями?

А что на бумаге?

А пока любой желающий может сравнить успокоительные заявления и реальные документы. В опубликованном на сайте Госдумы проекте постановления парламента и заключении профильного комитета нет ни слова о том, что родные языки должны остаться в обязательной части программы, а пункт об их переводе в факультативную часть ко второму чтению нужно убрать.

Между тем в заключениях двух комитетов-соисполнителей об этом говорится прямым текстом.

«Необходимо при рассмотрении законопроекта в первом чтении предусмотреть возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской Федерации, в том числе языков народов Российской Федерации, в предметной части, а не в факультативной, в целях недопущения утраты нематериальных ценностей культуры малых народов, которая может в целом привести к исчезновению этносов», – сказано в заключении комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока

«Комитет обращает внимание, что предложенная редакция… может повлечь безосновательное исключение из обязательной части основной образовательной программы предметов „Родной язык из числа языков народов Российской Федерации“ и „Государственный язык республик Российской Федерации“ в часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть), – пишет, в свою очередь, комитет Гильмутдинова. – Попытка перевести изучение языков народов Российской Федерации в (вариативную) часть основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, может привести к снижению качества образования по родным языкам. В условиях недостаточности принимаемых сегодня мер популяризации изучения родных языков в молодежной среде, поддержки изучения и преподавания государственных и родных языков народов России, а также имеющихся проблем подготовки и переподготовки учителей, написания и издания учебников и учебно-методических пособий по языкам народов России предлагаемое авторами законопроекта введение изучения государственных языков и языков народов России в вариативную часть… ставит под угрозу уникальное языковое многообразие Российской Федерации».

Ничего этого в итоговом документе, повторим, нет. Так что в ключевом вопросе остается положиться на честное слово Никонова и некие закулисные гарантии Кириенко.

Ольга Вандышева, «БИЗНЕС Online»