В России упростят получение гражданства для украинцев

МВД России вводит упрощенную процедуру получения гражданства для украинских граждан. По заверению официальных лиц механизм начнет работать в ближайшее время.

Министерство внутренних дел России начало процедуру упрощения получения российского гражданства, в первую очередь беженцами с территории Украины. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на замглавы МВД России Игоря Зубова.

«Мы в этом направлении работаем активно. Мы представим свои предложения в ближайшее время», – отметил он.

По словам Зубова, никто не препятствует в получении российского гражданства для украинцев, но сейчас пересматривают это.

«Речь идет об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, которые вынуждено покидают свою страну», – сказал Зубов.

Он также добавил, что МВД прорабатывает механизмы возвращения соотечественников в Россию из всех стран.

«В рамках разрабатываемой концепции миграционной политики мы рассматриваем вопросы создания условий для возвращения соотечественников из всех стран. И такие предложения поступают, в этом направлении мы работаем», – рассказал Зубов.

Как сообщалось, 7 июня президент России Владимир Путин заявил, что готов предоставлять гражданство жителям других стран, которые «кровно связаны с русским миром», чтобы улучшить демографическую ситуацию в РФ.

«ТАСС»