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Новости

В России упростят получение гражданства для украинцев

«ТАСС»
19 июня 2018

МВД России вводит упрощенную процедуру получения гражданства для украинских граждан. По заверению официальных лиц механизм начнет работать в ближайшее время.

Министерство внутренних дел России начало процедуру упрощения получения российского гражданства, в первую очередь беженцами с территории Украины. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на замглавы МВД России Игоря Зубова.

«Мы в этом направлении работаем активно. Мы представим свои предложения в ближайшее время», – отметил он.

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По словам Зубова, никто не препятствует в получении российского гражданства для украинцев, но сейчас пересматривают это.

«Речь идет об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, которые вынуждено покидают свою страну», – сказал Зубов.

Он также добавил, что МВД прорабатывает механизмы возвращения соотечественников в Россию из всех стран.

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«В рамках разрабатываемой концепции миграционной политики мы рассматриваем вопросы создания условий для возвращения соотечественников из всех стран. И такие предложения поступают, в этом направлении мы работаем», – рассказал Зубов.

Как сообщалось, 7 июня президент России Владимир Путин заявил, что готов предоставлять гражданство жителям других стран, которые «кровно связаны с русским миром», чтобы улучшить демографическую ситуацию в РФ.

«ТАСС»

Tags: гражданство, Россия, Украина

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