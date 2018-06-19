Договоренности с Москальковой снова сорваны, – омбудсмен Денисова

Российские власти по прежнему препятствуют организации встречи украинского омбудсмена Денисовй с политузниками находящимися в российских тюрьмах.

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что предварительные договоренности с российской коллегой относительно посещения заключенных на территории РФ и Украины, снова сорваны российской стороной. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, на встрече вечером 18 июня омбудсмены обсудили план действий по посещению заключенных.

«Согласно нашим предварительным договоренностям, которые были на вечер 18-го июня, украинской стороной сделано все возможное для минимальных передвижений и максимального комфорта визитов Татьяны Москальковой к тем лицам, которых она хотела посетить», – написала Денисова.

Відповідно до наших попередніх домовленостей, які були на вечір 18-го червня, українською стороною було зроблено все… Опубліковано Людмилою Денісовою 19 червня 2018 р.

«В первую очередь, это Кирилл Вышинский. Состоялись договоренности со всеми органами, которые влияют на то, чтобы переправить Вышинского в киевский СИЗО. Такие согласия получены от СБУ, под следствием которого находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело, и о сопровождении его в город Киев договорились с МВД», – добавила она.

Уполномоченный Украины сообщила, что она, в свою очередь, поехала в Лабытнанги, где должна встретиться с Уполномоченным по правам человека Ямало-Ненецкого автономного округа, который должен сопровождать ее в колонию.

Денисова отметила, что она должна была пообщаться с Олегом Сенцовым, а Москалькова – с Вышинским и с россиянами Максимом Одинцовым и Александром Барановым.

Она добавила, что по возвращению российской коллеги в Москве, планировалось совместное посещение Романа Сущенко, а также Станислава Клыха и Александра Кольченко. А затем планировалось посетить Николая Карпюка во Владимире, а позже поехать с визитом в Ростов и Крым.

«Такие договоренности были на вчера. Впрочем, опять ничего не произошло. Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести. Меня снова пригласили на переговоры. Я еду, но… », – написала омбудсмен.

Как сообщалось, Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова обсудила с российской коллегой Татьяной Москальковой возможность синхронности их первых посещений.

Ранее Татьяна Москалькова заявила, что провела важную встречу с украинской коллегой Людмилой Денисовой и совместно наработали «дорожную карту»посещения заключенных в РФ и Украине. Об этом написала в Facebook сама уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, встреча с Денисовой состоялась в понедельник, в ходе которой «началась выработка «дорожной карты»» посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы.

Сегодня состоялась очень важная встреча с Уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой…. Опубліковано Татьяною Николаевною Москальковою 18 червня 2018 р.

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что ее не допустили еще к одному пленнику Кремля, украинскому журналисту Роману Сущенко.

14 июня руководство колонии, где содержится крымский режиссер Олег Сенцов отказало украинскому уполномоченному по правам человека в его посещении и предоставлении информации о состоянии здоровья.

Также Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой не удалось встретиться в субботу, 16 июня, с политзаключенным Николаем Карпюком в российском Владимире.

Как сообщалось, 9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека РФ и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Завершить посещения планировалось до августа.

«Украинско-Российское обозрение»