Венгры в Украине гордятся, что не знают украинского языка – глава комитета СЕ

При этом глава профильного комитета Крнич-Гротич подчеркнула необходимость нацменьшинств интегрироваться в украинское общество.

Венгры Украины гордятся тем, что не знают украинского языка, что совершенно неправильно. Об этом заявила глава комитета экспертов Хартии региональных языков и языков нацменьшинств Совета Европы Весна Крнич-Гротич, пишет «Deutsche Welle».

«Помню, когда я посещала регион в Украине, где проживают венгры, то там люди гордились тем, что не знают государственного языка. Это неправильно. Ведь эти люди будут просто исключены из общества. И что они будут делать? Они просто уедут из страны. А этого происходить не должно», – пояснила она.

Представители нацменьшинств должны понимать, что в их интересах – интегрироваться в общество, подчеркнула эксперт.

В тексте украинского закона об образовании есть некоторые пункты, которые могут «привести к нежелательным результатам», считает Крнич-Гротич. В то же время хартия оставляет за страной право решать, на каком уровне и какова доля образовательного процесса будет вестись на языке нацменьшинства, подчеркнула она.

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины «Об образовании», который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но, согласно образовательной программе, одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждений дошкольного и начального образования.

МИД Венгрии 26 сентября заявил о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС в силу закона об образовании. МИД Украины направил закон на экспертизу в Венецианскую комиссию.

8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинение Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины «Об образовании». В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе «Об общем среднем образовании».

После этого Венгрия начала блокировать заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств. Недавно Министерство образования и науки и венгерская община договорились, что будут совместно работать над разработкой госстандартов и типовых программ и планируют дальнейшую работу над проектом закона «Об общем среднем образовании».

Напомним, что накануне стало известно, что на футбольном турнире организованном для непризнанных стран победила команда выступавшая под символикой Закарпатской области Украины.

«Deutsche Welle»