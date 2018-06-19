Россия создала беспилотный танк «Тачанка»

Танк создан на базе печально знаменитого танка «Армата», разработкой платформы которого Россия занималась ранее. «Тачанка» представляет собой робототизированную безэкипажную версию «Арматы».

Российский беспилотный танк, который разрабатывается на базе новейшей боевой платформы Т-14 «Армата», получил название «Тачанка Б». Это следует из доклада третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России, попавшего в распоряжение заблокированного в Украине РИА «Новости».

«Тачанка Б» – разработка аванпроекта безэкипажной роботизированной ударной платформы тяжелого класса на базе изделия Т-14 для семейства бронетанковой техники нового поколения», – говорится в докладе, передает «Белорусский Партизан».

Как утверждается, Т-14 «Армата» – новейший российский танк с необитаемой башней, в котором якобы «применен ряд передовых технических решений, которые повысили его огневую мощь и защищенность». Экипаж танка «Армата» состоит из 3 человек, защищенных бронированной капсулой.

Он построен на основе универсальной тяжелой платформы нового поколения «Армата», которая станет основой для танков, тяжелых боевых машин пехоты, инженерных машин, тяжелых БТР, машин поддержки танков, разведки и управления.

РИА «Новости»